Nach einer langen Reise durch Mexiko haben die ersten Migranten aus Mittelamerika den Grenzzaun zu den USA erklommen. Etwa 20 Menschen kletterten auf den Zaun zwischen Tijuana und San Diego an der Pazifikküste. Die Aktion versetzte die Beamten des US-Grenzschutzes in Alarmbereitschaft, sie griffen allerdings nicht ein.

Nach rund 20 Minuten stiegen die Mittelamerikaner wieder auf der mexikanischen Seite der Grenze hinab. Andere schauten nur durch die Gitterstäbe oder badeten im Meer. Zwischen Tijuana und San Diego teilt der Grenzzaun den Strand und reicht bis in den Pazifischen Ozean.

Die Mittelamerikaner gehörten zu einer ersten Gruppe von 357 Menschen, die am Dienstag in neun Bussen in Tijuana ankamen. Die Migranten verließen ihre Heimat wegen der Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage.

Der Großteil der Gruppe befand sich jedoch noch rund 2.400 Kilometer weiter südlich in der mexikanischen Stadt Guadalajara. Die sogenannte Karawane besteht aus rund 5.000 Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador. Auf dem Weg in die USA hatte sich der Treck in kleinere Gruppen geteilt.



Streit über Asylverfahren

Eine zweite Migranten-Gruppe, die aus rund 1.200 Menschen bestand, war zuletzt in einem Sportstadion in Mexiko-Stadt. Eine dritte Gruppe von rund 2.000 Menschen war im südlichen Bundesstaat Veracruz auf dem Weg Richtung Norden.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche die Regelungen für Asylverfahren an der südlichen US-Grenze verschärft. Er schickte außerdem Truppen an die Grenze. Trump ordnete an, dass Migranten, die die Grenze in die USA illegal überschreiten, ein Asylverfahren verweigert werden soll. Die Verfahren wären damit grundsätzlich nur noch an offiziellen Grenzübergängen möglich.



Der Schritt ist höchst umstritten. Mehrere Organisationen hatten bereits zuvor Widerstand vor Gerichten angekündigt.