Die Wahl mitten in der Amtszeit ist natürlich ein Stimmungstest für den Präsidenten. Sollten die Republikaner verlieren, könnten die Stimmen in der Partei lauter werden, die in Trump ein Risiko für die Republikaner sehen. Im Falle eines Sieges dürfte sich Trump umgekehrt in seiner Politik bestätigt sehen.

Aber natürlich wird das Ergebnis auch Debatten über die richtige Strategie bei den Demokraten nach sich ziehen. Die Partei ist selbst gespalten. Viele machen Wahlkampf vor allem in Opposition zu Trump.

Da wäre etwa Stacey Abrams, sie könnte in Georgia die erste schwarze Gouverneurin der USA werden. Andrew Gillum, ebenfalls schwarz, will Gouverneur von Florida werden. Sie stehen für den linken und progressiven Flügel der Partei.

Und dann gibt es diejenigen Demokraten, die eher versuchen, auf Trump-Wähler zuzugehen, statt sie auszugrenzen. Wie etwa der 71-jährige Demokrat Joe Manchin. Er stammt aus West Virginia und sitzt seit 2010 im Senat. Manchin war der einzige Demokrat, der für Brett Kavanaughs als Richter am Obersten Gerichtshof gestimmt hat. Bei den Demokraten löste er damit Entsetzen aus. Aber in seinem Heimatstaat kam die Unterstützung für Trumps Wunschkandidaten gut an und könnte am Ende seine Wiederwahl sichern.