Als der Republikaner John Faso an diesem Morgen spricht, ist allen klar, dass er um sein politisches Überleben kämpft. Sein Kontrahent Antonio Delgado sei per Fallschirm in den Wahlbezirk Hudson Valley "eingefallen", erklärt der 66-Jährige Faso seinen Unterstützern wenig subtil. Der Demokrat habe sich hier als Wähler registriert, ein Haus gekauft und erwarte nun, dass die Menschen ihn nach einem Jahr in den Kongress wählten. "Er war nie Teil der Gemeinde, er hat einfach Busse voll von Helfern aus New York City angekarrt", sagt Faso. Einige nicken zustimmend, andere schütteln verächtlich den Kopf. "Wir werden am Dienstag ein Zeichen setzen", ruft ihr Kandidat. Dass Delgado in Schenectady geboren wurde, einer Nachbarstadt des 19. Bezirks mit 65.000 Einwohnern, nicht in New York City, verschweigt John Faso.

Es ist Freitagmorgen, etwa 60 Unterstützer von Faso sind in das Inn at Leeds gekommen, einem Café im kleinen Örtchen Leeds, rund zweieinhalb Autostunden nördlich von New York City. Es gibt Filterkaffee und Plätzchen, manche der Männer tragen Armeemützen, auch "Make America Great Again"-Hüte sieht man. Hier ist man unter sich, und das soll so bleiben. Den Eingangsbereich schmücken große Kürbisse, Fotos an den Wänden zeigen die Wälder des umliegenden Hudson Valleys. Im Fernseher läuft stumm Fox News.



Lange war die Region hier verlässlich republikanisch

Die Gäste hier machen sich Sorgen, das Rennen in dem verschlafenen Bezirk des Bundesstaates New York hat plötzlich landesweit Schlagzeilen gemacht. Vor zwei Jahren sicherte der Republikaner Faso sich den Sitz noch ohne Schwierigkeiten, doch am kommenden Dienstag könnte sich ein Demokrat durchsetzen. Antonio Delgado, Afroamerikaner, 41 Jahre jung. Der Anwalt und Harvard-Absolvent, dessen Charisma ein wenig an einen jungen Obama erinnert, schickt sich an, auf der blauen Welle an Faso vorbeizuziehen. In den Vorwahlen stach er mit seinem Programm, das zu linke Positionen vermeidet, sechs Mitbewerber aus, wenige Tage vor der Wahl liegt er gegen den Republikaner knapp vorn.

Das Hudson Valley ist in vieler Hinsicht ein Mikrokosmos Amerikas: Kleine, urbane Zentren mit Collegestudenten gehören genauso zum Bezirk wie entlegene, ländliche Dörfer, in denen die Häuser weit auseinander stehen. Viele sind entweder verlassen oder bedürfen dringend einer Renovierung. Auf den meisten Rasenflächen stehen Schilder mit den Namen der Kandidaten, neben denen von Delgado und Faso auch jene der Kandidaten für andere Ämter.



Lange war die Region verlässlich republikanisch. Doch seit in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen der Hektik und den hohen Kosten der Metropole im Süden entflohen sind und sich in den kleinen Orten hier oben mit ihren Familien niederließen, ist die Region zum umkämpften Swing District geworden. Zweimal ging der Bezirk an Obama, vor zwei Jahren setzte sich Donald Trump knapp durch. Mit der Begeisterung um Delgado wittern die Liberalen ihre Chance, den Republikanern den Sitz abzunehmen und so ihre Aussichten auf eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verbessern.

Midterms US-Kongresswahlen Am 6. November werden in den USA alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und etwa ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu gewählt. Dazu kommen in vielen Bundesstaaten die Gouverneurs- und Parlamentswahlen. Vor allem geht es darum, welche Partei die beiden Kammern im US-Kongress kontrolliert, derzeit stellen die Republikaner in beiden die Mehrheit. Es sind die ersten landesweiten Wahlen seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump, also indirekt ein wichtiger Stimmungstest für ihn. Das Repräsentantenhaus Das Repräsentantenhaus – oder Abgeordnetenhaus – ist maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und übernimmt Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten. Große Bedeutung kommt dem Abgeordnetenhaus in Finanzfragen zu: Jedes Steuergesetz und auch der Bundeshaushalt müssen diese Kammer passieren. Zudem kann nur das Abgeordnetenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten (impeachment) einleiten. Die 435 Abgeordneten repräsentieren jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Der Senat Der Senat besteht aus 100 Senatorinnen und Senatoren. Jeder der 50 Bundesstaaten ist mit zwei gewählten Senatoren darin vertreten. Alle zwei Jahre wird etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. 2018 finden in 33 Staaten Neuwahlen statt. Es steht jeweils nur ein Senator eines Staates zur Wahl – mit Ausnahme von Minnesota und Mississippi. Dort finden zusätzlich Nachwahlen statt.

Es steht viel auf dem Spiel, auch deshalb hat sich der Ton verschärft. Beim letzten Mal gewann Faso hier noch mit einem traditionell konservativen Programm aus Steuersenkungen und Deregulierung und einer skeptischen Distanz zu Trump. Jetzt aber erinnern seine Auftritte selbst an die des Präsidenten. Seit Wochen reist Faso durch den Bezirk und warnt vor lateinamerikanischen Einwanderergangs und verspricht, Lebensmittelprogramme für die Armen einzustampfen, die ohnehin nur von "Kleinverbrechern" ausgenutzt würden. Sein Programm, schrieb das Magazin The Nation, passe weniger in die grünen Hügel des Hudsons, sondern eher in einen erzkonservativen Bezirk im Bible Belt.



Kurze Karriere als Rapper

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit brachte das Duell aber ein Video, das der republikanische Dachverband im September veröffentlichte. Es zeigt den Demokraten Delgado als Großstadtrapper, der Wörter wie "Nigger" benutzt und erklärt: "Gott schütze den Irak", während Bilder vom 11. September über den Bildschirm laufen. "Antonio Delgado tut, als sei er einer von uns. Aber seine Stimme kann nicht unsere sein", heißt es am Ende. Dass Delgado, der vor Jahren eine kurze Hip-Hop-Karriere verfolgte, eigentlich davon singt, dass die Menschen zusammenkommen müssen, verschweigt der Clip genauso wie den Rest der Zeile: "Gott schütze Amerika, Gott schütze den Irak, Gott schütze uns alle."