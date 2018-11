Im Wahlkampf haben die Amerikanerinnen und Amerikaner sicher gelegentlich vergessen, dass es nicht allein um Donald Trump geht. Hunderte neue Abgeordnete werden ab Januar im Kongress sitzen. Einige der Sieger haben im Schatten des Präsidenten Geschichte geschrieben oder Überraschendes erreicht. Hier die wichtigsten Newcomer nach den Midterms:



Der erste schwule Gouverneur: Jared Polis, Colorado

Der 43-jährige Demokrat hat sich in der Wahl zum Gouverneur von Colorado gegen den Republikaner Walker Stapleton durchgesetzt. Polis sichert sich damit nicht nur ein Amt, das zuletzt in republikanischer Hand war. Er wird auch der erste offen schwule Gouverneur der USA. 2008 war Polis bereits der erste offen schwule Mann, der ins Repräsentantenhaus gewählt wurde. Schon damals schrieb er über seine Erfahrungen in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung – Jahre bevor der Supreme Court die Ehe für Schwule und Lesben im ganzen Land legalisierte. Allerdings fiel der Demokrat im jetzigen Wahlkampf auch aus anderen Gründen auf: Polis gilt als einer der progressivsten Politiker im Land. Er setzt sich für eine Krankenversicherung für alle ein, fordert eine kostenlose Schulausbildung und will seinen Bundesstaat schon bald zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen.

Die ersten Muslimas im Kongress: Rashida Tlaib, Michigan, und Ilhan Omar, Minnesota

Die Demokratinnen schrieben mit ihren Siegen in Michigan und Minnesota am Wahlabend Geschichte. Als erste muslimische Frauen werden sie für die Partei in den Kongress einziehen. Tlaib hatte sich in den Vorwahlen in einem durchmischten urbanen Bezirk gegen fünf weitere demokratische Kandidaten durchgesetzt. Ihr Sieg am Dienstag stand schon vorher fest: Denn die 42-Jährige ging ohne einen Gegenkandidaten in die Kongresswahl. Tlaib und Omar gehören zu der Gruppe an neuen, linken Kandidaten, die sich bewusst als Alternative zum alten Establishment der demokratischen Partei präsentieren. Schon im Wahlkampf kündigte Tlaib an, sie werde die derzeitige Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, nicht unterstützen. Omar setzte sich in einem mehrheitlich demokratischen Bezirk in Minnesota mit 78 Prozent der Stimmen gegen die Republikanerin Jennifer Zielinski durch. Die 36-Jährige sprach sich unter anderem für eine Abschaffung der Grenzbehörde ICE und eine Reform der Strafgerichtsbarkeit aus.

Die jüngsten Abgeordneten: Alexandria Ocasio-Cortez, New York, und Abby Finkenauer, Iowa

Alexandria Ocasio-Cortez gilt als neuer Star der linken Demokraten. In den Vorwahlen hatte sie den langjährigen demokratischen Amtsinhaber Joe Crowley in New York überraschend besiegt. Am Dienstag sicherte sie sich in ihrem Bezirk, der Teile der Bronx und Queens umfasst, 78 Prozent der Stimmen gegen den Republikaner Anthony Pappas. Jetzt wird die 29-Jährige gemeinsam mit Abby Finkenauer, die sich in Iowa als erste demokratische Abgeordnete gegen den zweimaligen republikanischen Amtsinhaber durchsetzte, die jüngste Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Ocasio-Cortez steht für linke Positionen wie die Abschaffung der Grenzschutzbehörde ICE, eine staatliche Krankenversicherung für alle und einen gesetzlichen Mindestlohn. Auch Finkenauer hat sich im Wahlkampf für eine staatliche Krankenversicherung für alle und ein uneingeschränktes Recht auf Abtreibung ausgesprochen.

Der extreme Rechte: Steve King, Iowa

Steve King hatte im Wahlkampf mit seinem Ton selbst die eigenen Parteifreunde verschreckt. Der Republikaner, der zum neunten Mal für Iowa ins Repräsentantenhaus einziehen wird, hatte die Nähe zu rechtsextremen Gruppen gesucht und mit rassistischen Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht. In einem Interview sagte er, Einwanderung aus muslimischen Ländern werde zum Aussterben der "weißen Kultur" führen. Mehrere Unternehmen hatten ihm daraufhin die finanzielle Unterstützung entzogen. Im Wahlkampf hatte King sich dabei nicht einmal besondere Mühe gegeben. Während sein demokratischer Herausforderer J.D. Scholten zahlreiche Wahlwerbespots schaltete und unermüdlich durch den Bezirk reiste, sah man King nur selten bei Auftritten. Am Ende reichte es für den Amtsinhaber in der zutiefst konservativen Region, die Trump mit 27 Prozentpunkten Vorsprung gewann, auch so. Allerdings: Während King bislang mit zweistelligen Margen gewählt wurde, schrumpfte der Vorsprung gegenüber dem Demokraten Scholten am Dienstag auf rund 2,5 Prozentpunkte.

Ein neuer republikanischer Star: Josh Hawley, Missouri

Es war eines der wichtigsten und teuersten Senatsduelle im Land und am Ende konnte der gerade 38 Jahre alte Republikaner die zweimalige Amtsinhaberin Claire McCaskill in Missouri deutlich schlagen. Für die Demokraten ein schwerer Schlag. Hawley ist bislang der Staatsanwalt des swing states und gilt als einer der neuen Stars der Partei – was Ocasio-Cortez für die Demokraten ist, ist Hawley für die Republikaner. Viele Kenner glauben, dass er im Senat mit seinem konservativen Intellekt über Jahre deutliche Zeichen setzen wird. Im Wahlkampf hatte er auf klassisch konservative Themen gesetzt und die Demokratin erfolgreich als "zu liberal" für den Bundesstaat dargestellt. Hawley griff McCaskill an, weil die gegen beide Richterkandidaten von Donald Trump für den Supreme Court gestimmt hatte. Damit sicherte sich der Republikaner, der anfangs auf Distanz zu Trump gegangen war, die Unterstützung des Präsidenten. Der kam schließlich gleich zweimal nach Missouri, um für Hawley zu werben.

Die ersten Vertreter der Indigenen: Sharice Davids, Kansas, und Deb Haaland, New Mexico

Mit den Wahlerfolgen von Sharice Davids und Deb Haaland ziehen zum ersten Mal zwei Frauen in den US-Kongress ein, die zur indigenen Bevölkerung der USA gehören. Davids setzte sich in Kansas gegen den republikanischen Amtsinhaber Kevin Yoder durch und verschaffte den Demokraten so einen wichtigen Sieg auf dem Weg zur Mehrheit im Repräsentantenhaus. Davids ist Mitglied der Ho-Chunk, die der Sioux-Sprachfamilie angehören. Die 38-jährige Juristin und ehemalige Kampfsportlerin ist zudem offen lesbisch. Deb Haaland, die ihre Wahl in New Mexico gewann, ist Mitglied der Laguna, einer Gruppe der Pueblo im Südwesten der USA. Sie setzte sich in einem Bezirk durch, der zuletzt zunehmend demokratisch gewählt hat. Die beiden Siege haben nicht nur historische Bedeutung, sondern setzen auch ein wichtiges Signal. Denn viele Indigene fühlten sich in diesem Wahlkampf diskriminiert. In North Dakota hatte eine Änderung im Gesetz dazu geführt, dass viele Indigene Schwierigkeiten hatten, ihre Stimme abzugeben.



