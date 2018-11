Das Überseegebiet Neukaledonien bleibt weiter ein Teil von Frankreich. Bei dem Referendum auf der südpazifischen Inselgruppe habe eine klare Mehrheit gegen die Unabhängigkeit gestimmt, berichtete das neukaledonische Fernsehen nach Auszählung fast aller Stimmen. Demnach votierten 57 Prozent gegen eine Abspaltung.

Insgesamt waren etwa 175.000 der 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner stimmberechtigt. Das Referendum hätte ursprünglich bereits 1998 stattfinden sollen, wurde aber mehrfach hinausgezögert. Die Inselgruppe wurde 1853 von Frankreich in Besitz genommen und anfangs als Sträflingsinsel genutzt. Neukaledonien hat nach wie vor geostrategische Bedeutung für die Regierung in Paris.

Vor allem die Bevölkerungsgruppe der Kanaken, Neukaledoniens Ureinwohner, befürwortet eine Loslösung. Sie stellen heute aber nur noch knapp 40 Prozent der Bevölkerung. Gegner der Unabhängigkeit verweisen hingegen auf die finanzielle Unterstützung durch Frankreich – diese beträgt 1,3 Milliarden Euro im Jahr. Sie befürchten wirtschaftliche Nachteile, sollten die Verbindungen nach Frankreich gekappt werden.

Am Montag wird Frankreichs Premierminister Édouard Philippe zu einem Besuch in der Hauptstadt Nouméa erwartet. Aus Sorge vor Unruhen verstärkte der Staat die Sicherheitskräfte. In einigen Stadtvierteln Nouméas zündeten Kriminelle in der Nacht zum Sonntag bereits Autos an.