Der US-Geheimdienst CIA hält Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman für den Auftraggeber des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi. Das berichteten mehrere US-Medien, darunter das Wall Street Journal und die New York Times, unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter. Die Washington Post berichtete, die Regierung habe der CIA-Einschätzung eine hohe Glaubwürdigkeit attestiert.



Die saudiarabische Regierung dagegen hat eine Verstrickung des Kronprinzen in den Mord an Khashoggi stets bestritten. Der Journalist war unter ungeklärten Umständen bei einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Erst nach längerem Zögern räumte Saudi-Arabien ein, dass Khashoggi getötet worden sei. Sein Leichnam blieb jedoch verschwunden.

Zu den Indizien, die die CIA für ihre Schlussfolgerung heranzieht, gehört laut den Berichten unter anderem ein Telefonat, das der Bruder des Kronprinzen mit Khashoggi geführt haben soll. Darin sei Khashoggi aufgefordert worden, Dokumente im Konsulat in Istanbul abzuholen. Ihm sei versichert worden, dass dabei keine Gefahr bestehe. Das Telefonat sei auf Anordnung des Kronprinzen erfolgt.

Saudi-Arabien - Kronprinz verspricht Bestrafung der Täter im Fall Khashoggi Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman hat die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi als »abscheuliches Verbrechen« bezeichnet. Er versprach, den Fall gemeinsam mit der Türkei aufzuklären. © Foto: Amr Nabil/AP/dpa

Die amerikanischen Regierungsmitarbeiter räumten laut US-Medien ein, dass ein eindeutiger Beweis für die Verantwortung des Kronprinzen in dem Fall fehle. Bei der Beurteilung des Falls sei neben den Indizien auch in Betracht gezogen worden, wie Saudi-Arabien funktioniere und dass ein solches Vorgehen ohne die Zustimmung des Kronprinzen nicht denkbar sei.



Die saudiarabische Staatsanwaltschaft hat für fünf Beschuldigte in dem Fall die Todesstrafe gefordert. Die USA planen Sanktionen gegen 17 Staatsbürger Saudi-Arabiens. Nach Auskunft einer mit dem Vorhaben vertrauten Person sind unter anderem ein ehemaliger hochrangiger Berater von Kronprinz Salman betroffen sowie der saudiarabische Generalkonsul in der Türkei, Mohammed Alotaibi.