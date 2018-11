Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat Stephen Barclay zum neuen Brexit-Minister ernannt. Allerdings werde sie die letzten Tage der Verhandlungen mit der EU selbst leiten, sagte ein Sprecher.



Barclay war bisher Staatssekretär im Gesundheits- und Sozialministerium und gilt als bislang eher unscheinbarer Abgeordneter der konservativen Partei. Er folgt auf Dominic Raab, der am Donnerstag aus Protest gegen den Vertragsentwurf für das Austrittsabkommen mit der EU zurückgetreten war. An die Stelle der ebenfalls zurückgetretenen Arbeitsministerin Esther McVey tritt die frühere Innenministerin Amber Rudd.



Britischen Medienberichten zufolge war Umweltminister Michael Gove der Favorit von May für den Posten des Brexit-Ministers. Dieser habe das Angebot aber abgelehnt, da May seine Bedingung zu Änderungen des Brexit-Deals zurückgewiesen habe.

Der Vertragsentwurf wird in Großbritannien skeptisch gesehen. Ob May dafür im Parlament eine Mehrheit bekommen wird, ist unsicher. Befürworter eines harten Brexits strengen ein Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin an. Sie werfen May vor, bei den Verhandlungen mit der EU nicht genug erreicht zu haben.

Am Donnerstag hatte May den Vertragsentwurf entschieden verteidigt. "Ich glaube mit jeder Faser meines Körpers daran, dass der von mir verfolgte Kurs der richtige für mein Land ist", sagte die Premierministerin nach einer hitzigen Debatte im Unterhaus auf einer Pressekonferenz. Die geplante Übereinkunft sei das bestmögliche Abkommen und "im nationalen Interesse".