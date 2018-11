In der syrischen Stadt Aleppo hat es offenbar einen Giftgasangriff gegeben. Ein Regierungsbeamter sagte, am Samstag seien mindestens 50 Zivilisten behandelt worden. Auch die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungszentrum für Menschenrechte berichtete, nach dem Einschlag von Granaten habe Gasgeruch über Aleppo gelegen. Die oppositionelle Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk aus Ärzten und Aktivisten in Syrien. Die Angaben sind meist nicht unabhängig überprüfbar.



Syrische Staatsmedien hatten zunächst von 21 Verletzten berichtet, die Atemprobleme gehabt hätten, nachdem drei Gebiete in der Stadt von mit Gas gefüllten Geschossen getroffen worden seien. Sie machten syrische Rebellen für den Angriff verantwortlich. Ein Kommandeur der Rebellen, der einst selbst am Chemiewaffenprogramm der Regierung mitgearbeitet hatte, wies den Vorwurf zurück. Die Regierung lüge, sagte er, die Aufständischen verfügten weder über Giftgas noch über die Mittel, es einzusetzen.



Nicht der erste Einsatz von Giftgas in Syrien

Rebellensprecher Mustafa Sedschari warf der Regierung vor, sie habe den Giftgasvorwurf in die Welt gesetzt, nachdem sie Rebellengebiete beschossen habe. Ziel sei es, den von Russland vermittelten Waffenstillstand zu untergraben. Erst Ende Oktober hatten sich verschiedenen Staatschefs, darunter Wladimir Putin, Angela Merkel und Recep Tayyip Erdoğan, auf dem Syriengipfel für einen "nachhaltigen dauerhaften Waffenstillstand" ausgesprochen. Kommende Woche, am 28. und 29. November, wollen Russland, die Türkei und der Iran im kasachischen Astana erneut über eine Beilegung des Konfliktes in Syrien beraten.

Im syrischen Bürgerkrieg wurde bereits mehrfach Giftgas eingesetzt, obwohl Giftgase nach der Chemiewaffenkonvention, die 1997 in Kraft trat, verboten sind. Und obwohl die syrische Regierung die Giftgasvorräte, die sie gegenüber der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zu besitzen angegeben hatte, bereits 2016 vernichtet hat. Am 7. April diesen Jahres waren in Duma im damaligen Rebellengebiet Ostghuta bei Damaskus mehr als 40 Menschen mutmaßlich durch Gas getötet und Hunderte verletzt worden. Der Westen machte die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich, Syrien und sein Verbündeter Russland wiesen den Vorwurf zurück.

Sarin, Senfgas, Chlorgas

Im vergangenen Jahr kam es in Chan Scheichun zu einem Giftgasanschlag, bei dem 87 Menschen starben, darunter 31 Kinder. Laut der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) handelte es sich bei dem in Chan Scheichun eingesetzten Gas um das Nervengift Sarin. Ein anderer Bericht von OPCW und den Vereinten Nationen aus dem Jahre 2016 legt zudem nahe, dass das syrische Regime in der umkämpften Provinz Idlib auch Chlorgas benutzt habe. Außerdem sei die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Lage, Senfgas herzustellen und anzuwenden, hieß es in dem Bericht.

Chemiewaffen-neu Was sind Chemiewaffen? Unter chemischen Waffen werden Substanzen zusammengefasst, die zur Tötung oder Verletzung von Menschen eingesetzt werden. In der Chemiewaffenkonvention werden zudem die zur Produktion verwendeten Vorgängerstoffe und die Verteilungsgeräte (Granaten, Raketen oder Sprühvorrichtungen) zu den chemischen Waffen gezählt. Mit der Konvention einigten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen am 29. April 1997 darauf, alle weltweit vorhandenen chemischen Waffen zu vernichten und auch deren Produktion zu stoppen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag kontrolliert die Umsetzung des Abrüstungsabkommens. Was für verschiedene Typen gibt es? Lungenkampfstoffe wie Chlor, Phosgen, Diphosgen und Chlorpikrin greifen die Lunge an und beeinträchtigen dadurch die Sauerstoffzufuhr des Körpers, was zum Tod führen kann. Blutkampfstoffe, zu denen Cyanwasserstoff, Arsenwasserstoff und Chlorcyan zählen, greifen Blutzellen an und hindern sie, die Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Hautkampfstoffe wie zum Beispiel Schwefellost (Senfgas), Stickstofflost, Lewisit und Phosgenoxim töten Hautzellen ab und können je nach Größe der betroffenen Fläche zu schweren Verletzungen führen. Nervenkampfstoffe wie Diisopropylfluorophosphat, Sarin, Tabun, VX und Soman hemmen ein Enzym des menschlichen Nervensystems und bewirken, dass die Muskeln der Betroffenen dauerhaft verkrampfen. Psychokampfstoffe versetzen die Betroffenen in Rauschzustände, sodass sie vorübergehend kampfunfähig werden. Beispiele sind Lysergsäurediethylamid (LSD) und Benzilsäureester (BZ). Zu den Augenkampfstoffen zählen alle Chemikalien, die die Augen reizen oder verletzen. Beispiele sind Benzylbromid, Xylylbromid oder Chloraceton. Nasen- und Rachenkampfstoffe wie Adamsit, Diphenylarsinchlorid oder Diphenylarsincyanid reizen die Schleimhäute der oberen Atemwege und setzen die Betroffenen vorübergehend außer Gefecht. Tödlich wirken sie in der Regel nicht. Wie genau wirkt Sarin? Sarin ist eine geruch- und farblose Phosphorverbindung und zählt zu den giftigsten Kampfstoffen, die je hergestellt wurden. Der Stoff kann durch Einatmen und über die Haut in den Körper gelangen und kann schon bei einer Menge von einem Milligramm in Minuten zu Atemlähmung und Herzstillstand führen. Das Gas wurde Ende der 1930er Jahre von dem deutschen Chemiker Gerhard Schrader bei IG Farben als Insektenvernichtungsmittel entwickelt und im Zweiten Weltkrieg als Kampfstoff produziert, jedoch nicht eingesetzt. In den 1980er Jahren setzte es der irakische Diktator Saddam Hussein im Krieg gegen den Iran ein. Zudem soll es Chiles Diktator Augusto Pinochet gegen Oppositionelle benutzt haben. 1995 setzte es auch die japanische Aum-Sekte bei ihrem tödlichen Angriff in der U-Bahn in Tokio ein. Noch immer sollen viele Länder das Gift in ihren Waffenarsenalen haben.

Während es sich bei Sarin um ein weitgehend geruchloses Gas handelt, zeichnet Senf- und Chlorgas ein intensiver beißender Geruch aus. Sarin wird über die Lunge und die Haut aufgenommen, wirkt direkt auf die Übertragung von Reizen des Nervensystems und führt zu tödlichen Erregungszuständen. Senf- und Chlorgas hingegen führen zu Verätzungen von Haut und Lungen.