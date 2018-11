Die britische Premierministerin Theresa May fürchtet kein Misstrauensvotum gegen sich. In einem Interview mit dem Sender Sky News sagte sie, dass ihrer Kenntnis nach nicht genügend Stimmen aus ihrer Partei zusammengekommen seien, um ein solches Verfahren einzuleiten. Mindestens 48 Stimmen sind nötig, um ein parteiinternes Misstrauensvotum zu ermöglichen. Auf die Frage, ob es die erforderlichen Stimmen gebe, sagte sie im Interview: "Soweit ich weiß, nein." Die nächsten sieben Tage bezeichnete sie als entscheidend. "Es geht um die Zukunft dieses Landes", sagte May, die in den kommenden Tagen weiter in Brüssel verhandeln wird.



May hält an ihrem ausgehandelten Entwurf zum Brexit fest. Kurz nach Veröffentlichung hatten ein Dutzend Brexit-Hardliner von der European Research Group (ERG) Theresa May hart kritisiert und ihre Stimmen für ein parteiinternes Misstrauensvotum eingereicht, mit dem Ziel, May als Parteichefin abzuwählen.

Doch selbst wenn das Misstrauensvotum nicht zustande kommt, kann sich May nicht auf eine sichere Mehrheit im Unterhaus verlassen. Abgeordnete ihrer Konservativen Partei haben bereits angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen. Der Entwurf, auf den sich May und die EU geeinigt haben, entspricht ungefähr den Plänen, die Anhänger eines harten Brexit seit Monaten ablehnen.