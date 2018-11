Solche Bilder aus einem "arabischen Bruderstaat" wollte das saudische Königshaus möglichst vermeiden. "Tunesien ist frei, raus mit dem Killer", ruft die Menge. "Salman ist ein Kriegsverbrecher" steht auf dem selbst gemalten Plakat von Trilla Rihab. "Jeder weiß, dass er ein Mörder ist", sagt die 25-jährige Jurastudentin, die mit zwei Freundinnen zum Protestieren auf die Avenue Habib Bourguiba in Tunis gekommen ist. "Dieser Mann ist nicht kompatibel mit unserem Land, unseren Werten und unserer Revolution."



Auf der bekanntesten Flaniermeile der tunesischen Hauptstadt fand 2011 der Arabische Frühling statt. Unter dem alten Regime habe man nicht den Mund aufmachen dürfen, "aber jetzt können wir es", pflichtet ein älterer Mann Rihab bei, der eine schmale Aktenmappe unter dem Arm trägt. "In unserem Land hat Salman nichts mehr zu suchen."

Was die mehreren Hundert Demonstrierenden aufregt, ist der Besuch des in die Kritik geratenen saudischen Thronfolgers, der auf seiner achttägigen Arabientour auf dem Weg nach Argentinien unbedingt auch einen Zwischenstopp in Tunis einlegen wollte. Dabei hatte die CIA dem Königssohn erst kürzlich bescheinigt, er habe "mit hoher Wahrscheinlichkeit" den bestialischen Mord in Istanbul an seinem Kritiker, dem Journalisten Jamal Khashoggi, angeordnet.



Gleichzeitig gilt der 33-Jährige als Drahtzieher des verheerenden Krieges im Jemen, den die Vereinten Nationen als "das größte humanitäre Desaster der Gegenwart" bezeichnen. "Salman ist ein Despot, der nur die Dollars kennt und nichts im Kopf hat", schimpft eine zierliche Frau mit hennaroten Haaren und kariertem Wollmantel. Sie muss es wissen: Etwa 40 Jahre lang arbeitete die 66-Jährige vor ihrer Pensionierung als Bankangestellte.

Schon am Vorabend hatten Menschen in der Innenstadt von Tunis demonstriert und MBS, wie der saudische Monarchensohn mit Kürzel heißt, symbolisch die rote Karte gezeigt. Eine Aktivistentruppe in schwarz-weißen Clownskostümen fuchtelte auf der Freitreppe des Stadttheaters mit den Gliedmaßen einer Schaufensterpuppe herum. Ihre gruselige Pantomime spielt auf die Erkenntnisse der türkischen Ermittler an, das aus Riad angereiste Killerkommando habe die Leiche von Jamal Khashoggi sofort nach dessen Tod mit einer Knochensäge zerteilt.