Schon sehr früh verloren die Demokraten einen Senatssitz in Indiana. Dort konnte sich Amtsinhaber Joe Donnelly nicht gegen seinen republikanischen Herausforderer Mike Braun behaupten. Der Sitz galt als einer derer, die die Demokraten um jeden Preis hätten verteidigen müssen, um die Hoffnung auf eine Mehrheit im Senat am Leben zu halten. Dasselbe galt für den Senatssitz von Claire McCaskill in Missouri. Die Amtsinhaberin musste sich dem Republikaner Josh Hawley geschlagen geben. Nach weiteren Niederlagen in Texas und Tennessee, wo sich die Partei zumindest Außenseiterchancen erhofft hatte, mussten die Demokraten ihre Träume auf eine Mehrheit in der Kammer begraben. Heidi Heitkamp galt in North Dakota von vornherein als gefährdet, vor allem wegen ihrer Stimme gegen Brett Kavanaugh. Die Republikaner nutzten das, um ihre Mehrheit im Senat auszubauen.

Im Repräsentantenhaus dagegen konnten die Demokraten früh wichtige Sitze in Bundesstaaten an der Ostküste wie New Jersey, New York und Virginia hinzugewinnen, vor allem dank der moderaten Wähler in vielen Vororten, die Trump ablehnen.