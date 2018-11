In den USA haben die Kongresswahlen, die sogenannten Midterms, begonnen. Erste Wahllokale öffneten an der Ostküste des Landes im Bundesstaat Vermont. So wie im gesamten Land sind die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, das Parlament für die kommenden zwei Jahre zu bestimmen. Dabei werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet, nachdem auch die Wahllokale in den westlichsten Zeitzonen in Alaska und auf Hawaii geschlossen haben.

Den jüngsten Umfragen zufolge müssen die regierenden Republikaner befürchten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren. Dafür müssten die Demokraten 23 Sitze zulegen. Im Senat – der zweiten Kammer des US-Parlaments – zeichnet sich ab, dass die Republikaner ihren knappen Vorsprung von derzeit 51 zu 49 Sitzen halten können.

Schon eine Mehrheit der Demokraten im Abgeordnetenhaus könnte vor allem für Präsident Donald Trump unangenehm werden. Die Demokraten könnten nicht nur all seine Gesetze abändern oder gar komplett blockieren, sondern auch zahlreiche Untersuchungen gegen ihn einleiten. Deren Ergebnisse könnten die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) bilden, das mit der einfachen Mehrheit im Repräsentantenhaus beschlossen werden kann. Entschieden würde über eine Amtsenthebung allerdings schlussendlich im Senat, dort wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig – ein bislang eher unrealistisches Szenario.



Midterms US-Kongresswahlen Am 6. November werden in den USA alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und etwa ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu gewählt. Dazu kommen in vielen Bundesstaaten die Gouverneurs- und Parlamentswahlen. Vor allem geht es darum, welche Partei die beiden Kammern im US-Kongress kontrolliert, derzeit stellen die Republikaner in beiden die Mehrheit. Es sind die ersten landesweiten Wahlen seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump, also indirekt ein wichtiger Stimmungstest für ihn. Das Repräsentantenhaus Das Repräsentantenhaus – oder Abgeordnetenhaus – ist maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und übernimmt Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten. Große Bedeutung kommt dem Abgeordnetenhaus in Finanzfragen zu: Jedes Steuergesetz und auch der Bundeshaushalt müssen diese Kammer passieren. Zudem kann nur das Abgeordnetenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten (impeachment) einleiten. Die 435 Abgeordneten repräsentieren jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Der Senat Der Senat besteht aus 100 Senatorinnen und Senatoren. Jeder der 50 Bundesstaaten ist mit zwei gewählten Senatoren darin vertreten. Alle zwei Jahre wird etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. 2018 finden in 33 Staaten Neuwahlen statt. Es steht jeweils nur ein Senator eines Staates zur Wahl – mit Ausnahme von Minnesota und Mississippi. Dort finden zusätzlich Nachwahlen statt.

Sowohl die Demokraten als auch Donald Trump haben die Abstimmung zu einem Referendum über die Politik des Präsidenten erklärt. "Obwohl ich nicht auf dem Stimmzettel bin, stehe ich in gewisser Weise auf dem Stimmzettel", sagte Trump bei einem seiner letzten Wahlkampfauftritte, mit denen er bis zum Schluss seine Anhänger mobilisieren wollte. Meist versuchte er mit Attacken gegen die Demokraten und gegen die Medien zu punkten – und mit Lobeshymnen auf die Verdienste seiner Regierung. Kritik, wonach er das Land mit seiner aggressiven Rhetorik weiter spaltet, wies er stets von sich.

Viel beachtete politische Themen des gesamten Wahlkampfs waren neben den Rechten von Einwanderern auch die Rechte von Waffenbesitzern, von Frauen und von Minderheiten in den USA. Die Zukunft des Gesundheitssystems, allen voran die der Krankenversicherung – benannt nach Trumps von ihm so verhassten Vorgänger Barack Obama –, stand ebenfalls zur Debatte. Außenpolitische Themen interessierten eher weniger, es sei denn, der Amtsinhaber forderte unter dem lauten Jubel seiner Anhänger den Bau einer "schönen neuen Mauer" an der Grenze zu Mexiko.