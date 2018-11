Wenige Tage vor den Kongresswahlen hat US-Präsident Donald Trump einen härteren Kurs in der Einwanderungspolitik angekündigt. Künftig sollen demnach nur noch Menschen Asyl in den Vereinigten Staaten beantragen dürfen, die über offizielle Einreisestellen ins Land gelangen. Trump kündigte bei einer Rede im Weißen Haus in Washington an, in der kommenden Woche einen Präsidenten-Erlass zu veröffentlichen.

"Diejenigen, die unsere Gesetze brechen und illegal einreisen, werden nicht mehr in der Lage sein, unbegründete Ansprüche zu nutzen, um eine automatische Aufnahme in unser Land zu erreichen", sagte Trump. Derezeit kann jeder Einwanderer in den USA Asyl beantragen – unabhängig davon, wie er ins Land gekommen ist.



Seit Mitte Oktober ist eine Gruppe von schätzungsweise mindestens 3.500 Geflüchteten von Honduras aus auf dem Weg in die USA. Derzeit befinden sich die Flüchtlinge sich im südlichen Mexiko.

Trump machte die Migrantinnen und Migranten zuletzt wiederholt im Wahlkampf zum Thema. Er bedient sich dabei einer aufwieglerischen Rhetorik und überzeichnet die Lage stark. Jüngst sagte Trump, er könne bis zu 15.000 Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken, um die Menschen aufzuhalten und wies das US-Verteidigungsministerium an Militär an die Grenze zu schicken.



Die oppositionellen Demokraten werfen dem Präsidenten vor, die Furcht vor illegaler Immigration zu schüren, um seinen Republikanern zu Stimmengewinnen bei den Kongresswahlen zu verhelfen.