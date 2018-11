Beamte der Einwanderungsbehörde in Mexiko haben 213 Migranten aus Mittelamerika verhaftet. Den Behörden zufolge waren sie in einer kleineren Migrantengruppe mit Ziel USA unterwegs. Die Beamten griffen sie auf einer Autobahn an der Grenze zu Guatemala und der südmexikanischen Stadt Tapachula auf und brachten sie zunächst in ein Aufnahmezentrum.

Jene ohne angemessene Ausweisdokumente müssten mit einer Abschiebung in ihre Heimatländer rechnen. Die meisten Verhafteten stammten aus El Salvador, gefolgt von Guatemala, Honduras und Nicaragua. Die Migrantengruppe war von El Salvador aufgebrochen und hatte offenbar einen Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert.



Dieselbe Route nahmen drei größere sogenannte Karawanen. Die Menschenzüge wachsen auf ihrem Weg an die Südgrenze der USA an. Bisher scheuten sich mexikanische Beamte, sich den ersten Migrantengruppen von einer Größe von 1500 bis 6000 Menschen in den Weg zu stellen. Doch verhaften sie kleinere Gruppen, die sich von den größeren Karawanen lösen.



Zuletzt hatte die Regierung Migranten ein Bleiberecht oder ein Visum in Aussicht gestellt, doch haben viele erklärt, in die USA gelangen zu wollen. Ein Großteil von ihnen sammelt sich derzeit in der mexikanischen Grenzstadt Tijuan, wo auch am Mittwoch wieder 1.300 Migranten eintrafen. Bei den Einheimischen macht sich zunehmend Unmut über die inzwischen mehr als 4.000 Migranten breit.

Die Migranten aus Mittelamerika warten in Tijuana darauf, Asyl für die USA beantragen zu können. Behörden gehen davon aus, dass in Tijuana insgesamt rund 10 000 Menschen ankommen werden. Sie fliehen vor der Gewalt und Armut in ihren Heimatländern. Viele der Menschen bleiben auf ihrer Suche nach Asyl in den USA in Mexiko hängen - und das oft monatelang, ohne Job, ohne eigene Unterkunft, angewiesen auf die Hilfe des Staates.