Die Wahl um den Senatssitz für Arizona ist entschieden: Die demokratische Abgeordnete Kyrsten Sinema hat den Vorsprung gegenüber ihrer republikanischen Rivalin Martha McSally ausgebaut und liegt nun uneinholbar in Führung. McSally räumte ihre Niederlage ein: Sie habe ihre demokratische Rivalin Kyrsten Sinema angerufen und ihr zu ihrem Sieg gratuliert, sagte McSally in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Sinema werde nach einem "harten Kampf" die erste weibliche Senatorin für Arizona.

Es ist der erste Sieg für die Demokraten in Arizona seit 1988. Der republikanische Amtsinhaber Jeff Flake, ein Kritiker von US-Präsident Donald Trump, kandidierte in diesem Jahr nicht mehr. Der Erfolg der Demokraten in Arizona ändert aber nichts daran, dass die Republikaner ihre Senatsmehrheit verteidigen konnten.

Die Amerikaner hatten bereits am Dienstag vor einer Woche den Kongress neu gewählt. Dabei wurden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat, der anderen Kammer des US-Parlaments, vergeben. Die Auszählung der Stimmen zieht sich in einzelnen Bundesstaaten wegen knapper Ergebnisse und Unstimmigkeiten lange hin.



In Florida wird wegen eines knappen Wahlausgangs nachgezählt. Auch in Georgia dauert der Prozess länger. Hier ordnete ein Bundesrichter nun an, dass die Wahlergebnisse frühestens am Freitag endgültig bestätigt werden dürfen. Als Grund nannte er unter anderem Bedenken bezüglich des Registrierungssystems.



Die demokratische Kandidatin Stacey Abrams könnte in Georgia die erste schwarze Gouverneurin der USA werden. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge liegt der republikanische Rivale Brian Kemp aber knapp vor ihr. Bei einer Neuauszählung oder Neubewertung von Stimmen könnte Abrams noch eine Stichwahl erzwingen.



Trumps Republikaner hatten bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, ihre knappe Mehrheit im Senat jedoch verteidigt. Dort haben sie 51 der 100 Sitze auf jeden Fall sicher, auch trotz der Niederlage in Arizona. Sollten die übrigen Senatsrennen zugunsten der Demokraten ausgehen, würde sich an der Mehrheit für die Republikaner in der Kammer also nichts ändern.



Allerdings wäre es den Republikanern dann nur gelungen, ihre hauchdünne Mehrheit im Senat mit Mühe zu halten, anstatt diese, wie von ihnen erhofft, auszubauen.