Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abgeordneten dazu aufgerufen, ihre Differenzen über den EU-Ausstieg zu überwinden und sich auf das zu "konzentrieren, was wirklich zählt". In einer im Daily Express veröffentlichten Weihnachtsbotschaft appellierte sie an das britische Parlament, dem Brexit-Deal zuzustimmen. Umso eher könne sich die Politik wieder anderen Dingen widmen und "ein Land aufbauen, das für alle funktioniert".

May hatte die ursprünglich für den 11. Dezember vorgesehene Abstimmung über den Brexit-Vertragsentwurf im britischen Unterhaus wegen einer drohenden Ablehnung auf Mitte Januar verschoben. Ein Misstrauensvotum, das von Hardlinern ihrer eigenen konservativen Partei angestrengt wurde, überstand sie jedoch.



Großbritannien wird die Europäische Union voraussichtlich am 29. März 2019 verlassen. Sollte bis dahin kein Abkommen über den Austritt in Kraft treten können, drohen Tausende Regelungen für den Handel und Verkehr zwischen Großbritannien und der EU über Nacht ungültig zu werden – ein sogenannter harter Brexit. Um das zu vermeiden, rief May die Abgeordneten und das ganze Land zu Geschlossenheit auf. "Ich weiß, wenn die Briten zusammenkommen, gibt es keine Grenzen dessen, was wir erreichen können", schrieb sie im Daily Express.

Auch Queen Elizabeth II. sprach in ihrer Weihnachtsbotschaft die Notwendigkeit an, sich trotz möglicher Meinungsverschiedenheiten respektvoll zu behandeln. Sie rief deshalb dazu auf, "auch bei schweren Differenzen den Anderen mit Respekt und als menschliches Wesen" zu behandeln. Dies sei "ein guter erster Schritt in Richtung größeren Verständnisses für den Anderen".