US-Präsident Donald Trump hat die Verantwortung für den Tod zweier Migrantenkinder in US-Gewahrsam von sich gewiesen und den Demokraten die Schuld gegeben. "Deren erbärmliche Einwanderungspolitik erlaube es Menschen, die lange Reise im Glauben zu machen, dass sie unser Land illegal betreten können", schrieb Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wenn wir eine Mauer hätten, würden sie es noch nicht einmal versuchen."



Der Tweet war Trumps erste öffentliche Reaktion auf den Tod eines achtjährigen Jungen aus Guatemala im US-Staat New Mexico in dieser Woche und eines ebenfalls aus dem Land stammenden siebenjährigen Mädchens Anfang Dezember im texanischen El Paso. Auch schrieb der Präsident, die Kinder seien bereits "sehr krank gewesen, ehe sie dem Grenzschutz übergeben wurden".



"Lächerliche Tweets"

Der demokratische Abgeordnete Dwight Evans wies diesen Vorwurf zurück. Mit seinen "lächerlichen Tweets" erreiche der US-Präsident einen "neuen Tiefpunkt", schrieb Evans. Es sei die Regierung des US-Präsidenten selbst, die "die Ursache für Schmerz und Leid ist, die an der Grenze stattfinden." Nichts was er sagt, werde diese Tatsache ändern. Andere Kommentatoren in den Medien bezeichneten Trumps Äußerung als "verstörend" und wiesen darauf hin, dass die US-Einwanderungspolitik zuvor jahrelang in Kraft war, ohne dass Kinder in US-Gewahrsam starben.

Innerhalb eines Monats waren zwei Kinder aus Guatemala nach der Festnahme durch US-Grenzbehörden gestorben. In der Nacht zum Dienstag ist ein achtjähriger Junge in Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico gestorben, teilte die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP mit. Die Todesursache war zunächst noch unklar. Die Behörde CBP hält Migrantinnen und Migranten nach einem illegalen Grenzübertritt in der Regel nicht länger als ein paar Tage fest.

Nach Angaben der guatemaltekischen Behörden war das Kind zusammen mit seinem Vater am 18. Dezember festgenommen worden, als sie die Grenze zwischen Mexiko und den USA überquerten, um in die texanische Stadt El Paso zu gelangen. Am 23. Dezember wurden sie dann in eine CBP-Einrichtung im 145 Kilometer entfernten Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico gebracht. Am Tag darauf wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Streit um die Mauer

Bereits am 8. Dezember war ein siebenjähriges Mädchen im Gewahrsam der Grenzschutzbehörde gestorben. Medienberichten zufolge litt sie unter "Dehydrierung" und einem "Schock". Das Kind hatte auf der Flucht aus Guatemala tagelang kein Wasser getrunken. Das US-Heimatschutzministerium bezeichnete den Tod des Mädchens als "unglaublich tragisch".

Der verschärfte Kampf gegen illegale Einwanderung aus Lateinamerika ist einer der Schwerpunkte von Trumps Politik. Im Streit um den US-Haushalt lehnen die Demokraten Trumps Forderung von Milliarden für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko strikt ab. Die Uneinigikeit hat bereits zu einer Haushaltssperre und zum Stillstand in zahlreichen Bundesbehörden geführt hat. Der US-Präsident hatte den Bau der Mauer im Wahlkampf angekündigt mit dem Ziel, er wolle auf diese Weise illegale Einwanderung und Kriminalität bekämpfen.

Viele Familien aus Guatemala sind in den vergangenen Wochen nach New Mexico gekommen. Oft landen sie in weit abgeschlagenen und gefährlichen Wüstengebieten. Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte von Migranten, Felipe González, hat der Regierung von Trump vorgeworfen, mit der Inhaftierung von Kindern auf Grundlage von deren Einwanderungsstatus gegen internationales Recht zu verstoßen.