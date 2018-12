Die britische Premierministerin Theresa May will das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen erst in der Woche ab dem 14. Januar im Unterhaus zur Abstimmung stellen. Das kündigte sie im Parlament in London an. Die Debatte über das Abkommen solle bereits in der Woche davor fortgesetzt werden. Eigentlich war die Abstimmung für den 11. Dezember angesetzt, doch May hatte sie im letzten Moment verschoben, weil sich eine deutliche Niederlage abzeichnete.



Die oppositionelle Labour-Partei hatte ein Votum noch vor Weihnachten verlangt. Sie warf May vor, das Parlament mit der Abstimmung erst im Januar unter Zeitdruck zu setzen, denn der EU-Austritt Großbritanniens ist nur wenige Wochen später, am 29. März 2019, vorgesehen. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte deshalb eine Misstrauensabstimmung gegen May im Parlament an: Er werde einen Antrag einbringen, dass das Parlament kein Vertrauen mehr in die Premierministerin habe und umgehend eine Abstimmung über den Brexit-Vertrag abhalten solle. Laut BBC wird damit am Dienstag gerechnet.



Stürzen kann die Opposition mit diesem Schritt die Premierministerin aber nicht: Der Antrag hat nur symbolischen Charakter und keine verfahrensrechtlichen Konsequenzen, da nach britischem Recht ein Misstrauensantrag gegen die komplette Regierung gestellt werden muss, damit darüber abgestimmt werden kann. So dient Corbyns Schritt nur zur Bloßstellung der angeschlagenen Regierungschefin. Diese hatte erst vorige Woche eine Misstrauensabstimmung innerhalb ihrer Fraktion überstanden.



Neues Referendum würde Politik "irreparablen Schaden" zufügen

May hofft nach wie vor darauf, dass sie sich mit ihrem Brexit-Deal im Parlament durchsetzen kann. Sie verteidigte in ihrer Rede vor dem Unterhaus das Abkommen mit der EU: Es sei "Fiktion", zu behaupten, ein anderes Abkommen mit der EU sei möglich, sagte sie ihren Kritikern und zitierte den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, der erklärt hatte, dies sei der bestmögliche und der einzig mögliche Brexit-Deal. May sagte, es gebe nur drei Optionen: einen Brexit mit dem von ihr ausgehandelten Abkommen, einen ungeordneten Brexit – oder man beschließe, den Austritt aus der EU doch bleiben zu lassen.

Ein neues Referendum über den Brexit, wie es auch in Mays Kabinett gefordert wird, lehnt May nach wie vor ab. Das würde der britischen Politik und der Demokratie "irreparablen Schaden" zufügen und das Land "weiter spalten", sagte May. Das Ergebnis des Referendums von 2016 habe das Parlament verpflichtet, das Ergebnis umzusetzen. "Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um den gewünschten Brexit zu vollenden", sagte sie an ihre Kritiker und die Labour-Opposition gerichtet. Die britischen Wähler hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt des Landes aus der EU gestimmt.

Viele Abgeordnete im Unterhaus, auch in der eigenen konservativen Fraktion, sind gegen das ausgehandelte Abkommen, insbesondere die Lösung für die Grenze zu Nordirland. May erklärte, die Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten hätten auf dem EU-Gipfel vergangene Woche klargestellt, dass auch die EU kein Interesse habe, die sogenannte Backstop-Klausel anzuwenden. Diese sähe vor, dass Nordirland im EU-Güterbinnenmarkt bliebe und Großbritannien in einer Zollunion mit der EU.

Vielmehr, sagte May, hätten die EU-27 zugesagt, schnell an einer Lösung zu arbeiten, damit der Backstop nicht komme – und wenn überhaupt, dann nur vorübergehend. Es gebe keinen Plot der EU, Großbritannien dauerhaft "im Backstop einzuschließen", sagte May. Sie betonte zugleich, dass die EU eine Änderung des Abkommens selbst aber ablehnt. Brexit-Hardliner im britischen Parlament befürchten, dass der Backstop eine Dauerlösung werden könnte und damit Großbritannien dauerhaft eng an die EU gebunden bliebe.

May kündigte in ihrer Ansprache vor dem Parlament an, ihre Regierung bereite parallel auch einen möglichen Brexit ohne Abkommen vor, für den Fall, dass das Parlament den Deal ablehnt. Dann droht allerdings ein ungeregelter EU-Austritt mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft und Chaos in vielen Lebensbereichen.