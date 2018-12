Nach der Verschiebung der Brexit-Entscheidung im britischen Unterhaus hat EU-Ratspräsident Donald Tusk für Donnerstag einen Gipfel der 27 verbleibenden EU-Staaten einberufen. Das teilte Tusk am Montagabend auf Twitter mit. Eine Nachverhandlung des Brexits schloss er jedoch aus: "Wir werden den Deal – einschließlich des Backstops – nicht neu verhandeln", schrieb Tusk. "Aber wir sind bereit zu diskutieren, wie die Ratifikation in Großbritannien bewerkstelligt werden kann."



Da die Zeit davonlaufe, werde man auch die Vorbereitungen für einen Brexit ohne Vertrag diskutieren, schrieb Tusk weiter. Sein Sprecher teilte mit, man sei in Kontakt mit der britischen Seite und bespreche das weitere Vorgehen. Tusk berate zudem mit den EU-Staats- und -Regierungschefs über die Vorbereitung des bevorstehenden Gipfels. Das Treffen soll am Rande des regulären Gipfels in Brüssel stattfinden.



Auch Bundeskanzlerin Merkel trifft sich mit der britischen Premierministerin Theresa May. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, teilte mit, Merkel empfange May auf Wunsch der britischen Seite im Kanzleramt. Das Gespräch soll am heutigen Dienstag um 13 Uhr stattfinden. Nach Angaben aus London wird May zuvor den niederländischen Regierungschef Mark Rutte in Den Haag treffen.

Das britische Parlament sollte ursprünglich am Dienstag über das Abkommen zwischen der britischen Regierung und der EU abstimmen. Wegen des massiven Widerstands vieler Abgeordneter hat Premierministerin May jedoch entschieden, das Votum zu verschieben. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass insbesondere die Vereinbarung zu Nordirland und Irland nach dem Brexit bei vielen große Sorgen ausgelöst habe. Deshalb wolle sie sich in Brüssel um "weitere Zusicherungen" bemühen.

Großbritannien - Theresa May verschiebt Abstimmung über Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus Theresa May hat das Votum über den Brexit-Vertrag verschoben. Sie wolle bei der EU eine neue Regelung zur Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland erreichen. © Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images

Über die Bedenken des britischen Parlaments will May vor dem EU-Gipfel mit ihren Amtskollegen aus der EU und den Spitzen von EU-Kommission und Europäischem Rat diskutieren. Neben EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnen auch Vertreter Deutschlands und Frankreichs Nachverhandlungen ab. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte gesagt: "Was uns betrifft, tritt das Vereinigte Königreich am 29. März 2019 aus der EU aus."



Der knapp 600 Seiten umfassende Brexit-Vertrag war im November auf einem Sondergipfel in Brüssel von den Staats- und Regierungschefs der restlichen 27 EU-Länder unterzeichnet worden. Er legt die Regeln für den Austritt Großbritanniens fest, darunter die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten nach dem Brexit sowie die finanziellen Verpflichtungen des Königreichs gegenüber der EU. Daneben gibt es noch eine unverbindliche Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.

USA sagen Unterstützung zu

US-Außenminister Mike Pompeo versicherte Großbritannien die Unterstützung der USA. Im Falle eines harten Brexits würden die "besonderen Beziehungen" zwischen den beiden Staaten weiterhin gelten, sagte Pompeo dem konservativen US-Radiosender Salem Radio. Es gebe eine lange Geschichte der engen Zusammenarbeit beider Länder auf vielen Feldern. "Handel gehört sicherlich dazu", sagte Pompeo.

Großbritannien strebt für die Zeit nach dem Austritt aus der EU ein Handelsabkommen mit den USA an. Ob ein solches auch bei einer derzeit vorgesehenen Übergangslösung in Kraft treten könnte, ist unklar.