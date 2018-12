Frankreichs Regierung hat die geplante Anhebung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel für das gesamte kommende Jahr ausgesetzt. Das kündigte Umweltminister François de Rugy im Fernsehsender BFM TV an und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Damit reagiert die Regierung auf die bereits seit Wochen anhaltenden, zum Teil gewaltsamen Proteste der sogenannten Gelbwesten.

Regierungschef Édouard Philippe begründete das Einlenken der Regierung mit vier Toten während der Proteste und den massiven Ausschreitungen in Paris am Wochenende, bei denen zudem rund 260 Menschen verletzt worden waren. Philippe sagte im Parlament, die Steuer sei aus dem Haushalt für 2019 gestrichen worden und die Regierung sei zum Dialog bereit. Der Haushalt kann im Jahresverlauf angepasst oder nachverhandelt werden.

Hohe Treibstoffpreise sowie eine Erhöhung der Spritsteuer waren Auslöser der Proteste, die das Land seit Mitte November bewegen. Die Regierung war bereits am Dienstag einen Schritt auf die Demonstrierenden zugegangen und hatte angekündigt, die eigentlich zum Jahreswechsel geplanten Steuererhöhungen um sechs Monate zu verschieben und die staatlich regulierten Strom- und Gaspreise über den Winter stabil zu halten. Ein Treffen zwischen Delegierten der Gelbwesten und Regierungsvertretern kam bisher nicht zustande.



Demonstrierende wollen weiter protestieren

Jacline Mouraud, eine selbst ernannte Sprecherin der Protestierenden, sagte der Nachrichtenagentur AP: "Ich denke, es kommt viel zu spät." Jede der verschiedenen Protestgruppen werde entscheiden, was sie als Nächstes tun werde, aber viele würden wahrscheinlich weiter protestieren. Macrons Schritt sei "auf dem richtigen Weg". "Aber nach meiner Meinung wird er nicht grundlegend die Bewegung ändern", sagte Mouraud. Sie rief die Protestierenden auf, die Schwäche der Regierung auszunutzen und andere Forderungen voranzutreiben.

Die Gelbwesten fordern unter anderem auch eine Anhebung der Renten und des Mindestlohns. Zudem wird bei den Protesten immer stärker der Ruf nach einem Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron laut. In Frankreich wird die Krise als die schwerste seiner eineinhalbjährigen Amtszeit gewertet. Nach den Gelbwesten wollen nun auch Schüler und Bauern in Frankreich auf die Straße gehen. Das kündigten die Bauerngewerkschaft FDSEA sowie Schülerinnenvertreter an.

Am Samstag wollen die Gelbwesten erneut demonstrieren – unter anderem vor Macrons Amtssitz, dem Élysée-Palast und auf dem Boulevard Champs-Élysées. Die Regierung will landesweit mehr als 65.000 Sicherheitskräfte mobilisieren, um Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende zu vermeiden.

Opposition verlangt nach Ausnahmezustand

Macron appellierte am Mittwoch an Gewerkschaften, Arbeitgeber und Parteien, alle Demonstrierenden zur Ruhe aufzurufen. "Manchen geht es nur noch um ein Ziel: die Republik anzugreifen", zitierte ein Regierungssprecher Macron. Auch Premierminister Édouard Philippe mahnte zur Mäßigung. "Die Sicherheit der Franzosen und unserer Institutionen steht auf dem Spiel", sagte er im Parlament. Er rief alle Akteure auf, sich verantwortungsvoll zu verhalten.

Überlegungen zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer erteilte Macron derweil eine Absage. Er sprach sich in der Kabinettssitzung dagegen aus, die bisher von seiner Regierung umgesetzten Projekte rückgängig zu machen. Die Staatssekretärin für Gleichstellung, Marlène Schiappa, hatte zuvor angeregt, die derzeit geltende Regelung zu überdenken. Die weitgehende Abschaffung der Vermögenssteuer zu Jahresbeginn hatte Macron den Ruf eines Präsidenten der Reichen eingebracht.

Angesichts der Proteste forderte die konservative Oppositionspartei Les Républicains, den Ausnahmezustand auszurufen, um Ausgangssperren zu ermöglichen. Laut der Umfrage von Ifop-Fiducial unterstützt eine knappe Mehrheit von 53 Prozent der Französinnen und Franzosen einen solchen Schritt, während die Regierung ihn bisher ausschließt.

Ursprünglich wollte Macron mit der Steuer den Verbrauch fossiler Brennstoffe in Frankreich verringern, um so den Klimawandel zu verlangsamen. Sein Rückzieher ist ein Rückschlag für den Klimaschutz und könnte von anderen Spitzenpolitikern, die ähnliche Maßnahmen planen, als Warnung betrachtet werden.