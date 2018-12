In Paris haben erneut Demonstranten gegen die Politik des französischen Präsidenten Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zahlreiche Menschen versammelten sich mit gelben Warnwesten bekleidet am Triumphbogen und zogen begleitet von einem großen Polizeiaufgebot über die Champs-Élysées in Richtung Präsidentenpalast. Dort hatte die Polizei Sperren errichtet und drängte die Menge zurück. Es kam zu Scharmützeln, blieb jedoch friedlicher als vor einer Woche.



Einige Hundert Gelbwesten versuchten, die Polizeisperren vor dem Élysée-Palast auf Nebenstraßen zu umgehen. Einige schossen mit Leuchtraketen auf die Polizei, die mit Tränengas reagierte. Auch am Place de la Bastille gab es Proteste. Die Polizei nahm nach Angaben einer Sprecherin bis zum Mittag mehr als 500 Personen fest. Die meisten Demonstranten blieben aber friedlich. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor.



Autobahnen blockiert, Eiffelturm geschlossen

Die Proteste führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Paris. Mehrere hundert Demonstranten blockierten am Samstagmorgen zeitweise die wichtige Ringautobahn Périphérique. Die Polizei löste die Blockade auf, ohne dass es zu Zusammenstößen kam. Eine örtliche Gelbwesten-Sprecherin betonte den friedlichen Charakter der Autobahn-Blockade: "Wir wollen uns Gehör verschaffen, keine Randale machen", sagte Laetitia Dewalle.

Auch die Innenstadt von Paris war von den Protesten betroffen. Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm und Louvre sowie zahlreiche Geschäfte bleiben aus Furcht vor Chaos und Plünderungen geschlossen. Zudem bleiben 36 Stationen der U-Bahn und der Vorortbahnen RER geschlossen. Rund 50 Buslinien wurden unterbrochen oder umgeleitet.

Landesweit beteiligten sich nach Regierungsangaben bis zum Mittag 31.000 Menschen an den Kundgebungen. An mehreren Stellen verursachten die Gelbwesten Behinderungen auf den Autobahnen. Die A6 war nördlich von Lyon nach Angaben des Autobahnbetreibers seit dem frühen Morgen gesperrt. Die A10 wurde gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben, nachdem Gelbwesten in der Nacht Paletten und Reifen angezündet hatten.





Frankreich - Gelbwesten versammeln sich zu erneuten Protesten Die Behörden in Frankreich erwarten neue Ausschreitungen bei Protesten der Gelbwesten-Bewegung. Tausende Polizisten sollen eine erneute Eskalation verhindern. © Foto: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Die Protestbewegung der Gelbwesten fordert unter anderem Steuersenkungen. Ihre Wut richtet sich aber auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik. In ganz Frankreich sind am Wochenende Protestaktionen geplant.



Demos in Niederlanden und Belgien

Auch in den Niederlanden protestierten mehrere Hundert Menschen in gelben Westen gegen eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Neben dem Rücktritt der Regierung des rechtsliberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte forderten Teilnehmer den Austritt aus der EU, ein niedrigeres Rentenalter sowie die Aufhebung von Umweltschutzmaßnahmen, wie die Amsterdamer Zeitung Het Parool berichtete.

"Es muss gerechter zugehen", lautete eine Forderung von rund 200 Demonstranten in der Hafenstadt Rotterdam. Dort riefen die Organisatoren nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP die Teilnehmer auf, Ruhe zu bewahren und "einen schönen Tag" zu verbringen. In Den Haag hatten Polizisten vorsichtshalber den Regierungssitz abgeriegelt. Demonstrationen waren auch in Maastricht, Eindhoven und Groningen angekündigt worden.

In ganz Frankreich waren nach Behördenangaben bis zum Mittag mehr als 5.000 Menschen auf den Autobahnen kontrolliert worden. Dabei sei es zu zahlreichen Festnahmen gekommen – unter anderem, weil die Betroffenen "gefährliche Gegenstände" mit sich geführt hätten, erklärte die Polizei.



Solche Kontrollen und Festnahmen gab es auch in Belgien. Die Polizei in Brüssel nahm nach eigenen Angaben etwa 70 Menschen fest. Bei den Festnahmen handle es sich um "präventive Maßnahmen". Die Polizei riegelte auch das Brüsseler Europaviertel ab, in dem EU-Institutionen ihren Sitz haben.