George Herbert Walker Bush wurde am 12. Juni 1924 in Milton im US-Bundesstaat Massachusetts geboren. Nach seinem Highschoolabschluss trat er in die US-Navy ein, mit nur 18 Jahren wurde er ihr bis dahin jüngster Pilot und kämpfte im Zweiten Weltkrieg. Das Porträtfoto zeigt ihn in der Uniform eines Kadetten der US-Marine.