EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Nachverhandlungen über den Brexit-Vertrag mit Großbritannien ausgeschlossen. "Jeder muss wissen, dass der Austrittsvertrag nicht noch einmal aufgemacht wird", sagte Juncker im EU-Parlament in Straßburg. Er kündigte für den Abend ein Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May an.

"Es gibt nicht den geringsten Spielraum für Nachverhandlungen", sagte Juncker. "Aber natürlich gibt es Spielraum, wenn man den intelligent nutzt, es gibt genug Spielraum, um weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen zu geben, ohne das Austrittsabkommen noch einmal aufzumachen."

Das große Problem für Großbritannien sei die Auffanglösung für Irland, der sogenannte Backstop. Dieser soll eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland garantieren.

"Wir sind gemeinsam entschlossen, alles zu tun, nicht eines Tages in der Situation zu sein, den Backstop zu nutzen", sagte Juncker. "Aber wir müssen ihn vorbereiten. Er ist nötig, nötig für das gesamte Paket dessen, was wir mit Großbritannien verhandelt haben, und nötig für Irland. Irland wird niemals alleingelassen."

Brexit - Aufruhr im britischen Parlament Als Protest gegen die Verschiebung der Brexit-Abstimmung hat ein Abgeordneter versucht, den königlichen Streitkolben aus dem Parlament zu tragen. Er wurde des Saales verwiesen. © Foto: Reuters TV

May hatte die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen vorher abgesagt, weil die Ablehnung absehbar war. Einen neuen Termin nannte sie zunächst nicht. Sie reist nun nach Den Haag. Später wird sie in Berlin zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Am Abend wird sie in Brüssel zu Verhandlungen eintreffen. Mehr als Formulierungsänderungen oder eine Zusatzerklärung kann sich May jedoch kaum erhoffen.

Andrea Leadsom erwartet Entgegenkommen der EU

Die Fraktionschefin der Konservativen im Britischen Unterhaus, Andrea Leadsom, hält hingegen eine Last-minute-Vereinbarung mit der EU über ein neues Abkommen für möglich. Die EU verhandele immer bis zum letzten Moment, sagte sie der BBC.

Der Bundestag wird nach Angaben von Michael Grosse-Brömer Nachverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich ablehnen. "Das fein austarierte und balancierte Gesamtpaket kann nicht wieder aufgeschnürt werden. Das erwartet die Premierministerin auch nicht", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion.

Der Berlin-Besuch der britischen Premierministerin Theresa May wird aus Sicht des früheren SPD-Chefs Martin Schulz nichts zur Lösung des Brexit-Streits beitragen. "Ich glaube, dass Frau Merkel ihr sagen sollte und auch sagen wird, dass es Zugeständnisse nicht mehr geben wird", sagte Schulz, der langjähriger Präsident des EU-Parlaments war, am Dienstag dem Deutschlandfunk. Mays Entscheidung, die Brexit-Abstimmung aufzuschieben, sei "ein verzweifelter Versuch eines Befreiungsschlags, der meiner Meinung nach nicht gelingen wird", sagte Schulz.