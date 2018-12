Wegen der Spannungen mit Russland hat die Ukraine ihre Reservetruppen alarmiert. Sie würden für Trainingseinheiten im Rahmen des Kriegsrechts einberufen, sagte Präsident Petro Poroschenko. Einige Militäreinheiten würden demnach auch versetzt, um die Verteidigung des Landes zu stärken.



Das ukrainische Parlament hatte vor einer Woche beschlossen, ab Mittwoch für 30 Tage das Kriegsrecht in Teilen des Landes zu verhängen. Kürzlich hatte die Ukraine zudem russischen Männern zwischen 16 und 60 Jahren die Einreise verboten. Der Grund dafür: Die russische Küstenwache hatte in der Straße von Kertsch zwischen der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer und der russischen Küste drei ukrainischen Marineschiffen die Einfahrt ins Asowsche Meer verwehrt und die Boote beschossen.



Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden verletzt und insgesamt 24 Besatzungsmitglieder festgenommen. Sie sollen wegen Verletzung der russischen Grenze vor Gericht kommen und sind für die Untersuchungshaft in ein Gefängnis nach Moskau verlegt worden. Bei einem Prozess in Russland drohen ihnen bis zu sechs Jahre Haft. Unter ihnen befinden sich nach ukrainischen Angaben auch Geheimdienstoffiziere.



Die Situation in der Ukraine von Russland kontrollierte Gebiete

Der ukrainische Präsident Poroschenko warnte, Russland könnte einen groß angelegten Angriff auf sein Land planen. Russland verlege außergewöhnlich viele Truppen an die Grenze, sagte Poroschenko. Der Ukraine drohe ein "groß angelegter Krieg" mit Russland. Er bat Deutschland um Hilfe: "Deutschland gehört zu unseren engsten Verbündeten, und wir hoffen, dass in der Nato jetzt Staaten bereit sind, Marineschiffe ins Asowsche Meer zu verlegen, um der Ukraine beizustehen und für Sicherheit zu sorgen", sagte Poroschenko der Bild.



Russlands Präsident Wladimir Putin warf der Ukraine vor, sie habe mit dem Kriegsrecht übertrieben auf den militärischen Vorfall im Schwarzen Meer reagiert. Es habe sich um nichts anderes gehandelt als um einen Grenzzwischenfall, sagte Putin bei einem Finanzforum in Moskau. Die russischen Einheiten hätten lediglich "ihre militärische Pflicht" getan. Der Schutz der russischen Grenze sei "die gesetzmäßige Aufgabe" der Küstenwache.



Bundesregierung befremdet von Putins Äußerungen

Unterdessen stellt der Kreml nach Agenturberichten die Absprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Aufarbeitung des Zwischenfalls im Schwarzen Meer in Frage. Das sogenannte Normandie-Format mit Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland beschäftige sich "mit der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen" zur Ostukraine, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau.

"Die Provokation der ukrainischen Seite in russischen Territorialgewässern gehört kaum zum Geltungsbereich der Minsker Vereinbarungen", wurde er von der staatlichen Agentur Tass zitiert. Merkel hatte wegen dieser neuen Eskalationsstufe zwischen Russland und der Ukraine beim G20-Gipfel in Argentinien mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. Sie regte an, den Fall im Normandie-Format auf Ebene der außenpolitischen Spitzenberater zu besprechen. "Das ist auch zustimmend zur Kenntnis genommen worden", sagte sie in Buenos Aires.

Der Kremlsprecher dementierte zudem Vorwürfe aus der Ukraine, Russland habe die Meerenge von Kertsch zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer für ukrainische Schiffe gesperrt. Der Rückstau von Schiffen auf beiden Seiten der Meerenge liege am schlechtem Wetter.



Die Bundesregierung nahm die jüngsten Äußerungen Putins zum Ukraine-Konflikt "mit Befremden zur Kenntnis", wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagte. Putin hatte die Ukraine auf dem G20-Gipfel als "Partei des Krieges" bezeichnet. Die jetzige Führung der Ukraine sei nicht an einer Lösung der Situation interessiert – "schon gar nicht mit friedlichen Mitteln", hatte Putin zum Abschluss des Gipfels gesagt.

Seibert sagte dazu, die ukrainische Regierung sei die legitime und demokratisch gewählte Vertretung ihres Landes und bleibe legitimer Verhandlungspartner im Minsk-Prozess zur Entschärfung des Konflikts. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim gehe von Russland aus, ebenso die Unterstützung der Separatisten im Osten der Ukraine. "Also liegt dort die Hauptverantwortung für die Krise und die Gewalt, die in der Ostukraine schon so viele Todesopfer gefordert hat."

Das Thema habe auch bei den bilateralen Treffen von Merkel mit Putin und US-Präsident Donald Trump eine Rolle gespielt. Dabei habe Merkel bekräftigt, dass die freie Schifffahrt in das Asowsche Meer und der Zugang zu den ukrainischen Häfen gewährleistet sein müsse.