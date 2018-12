Neue Gerichtsdokumente belasten US-Präsident Donald Trump im Fall der von seinem früheren Anwalt Michael Cohen getätigten Schweigegeldzahlungen an angebliche frühere Sexpartnerinnen Trumps. Strafverfolger in New York schreiben darin, dass Cohen auf Anweisung von "Individuum 1" handelte – den Begriff verwendet die Justiz anstelle von Trumps Namen. Die Beamten stellen sich damit hinter Cohens Aussage, in dem Fall nur das getan zu haben, was Trump von ihm wollte.

Bei den Zahlungen geht es um im Präsidentschaftswahlkampf getroffene Vereinbarungen mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels und dem früheren Playboy-Model Karen McDougal. Ziel war es, öffentliche Äußerungen über angebliche Affären mit Trump zu verhindern. Die Zahlungen verstoßen aus Sicht der US-Justiz gegen Gesetze zu Wahlkampffinanzierungen. Cohen muss sich unter anderem deshalb vor Gericht verantworten.



Er soll nach Auffassung der Staatsanwaltschaft längere Zeit ins Gefängnis. Einen entsprechenden Antrag stellte die Bundesanwaltschaft vor Gericht in New York. Sie wirft Cohen auch Verstöße gegen Steuergesetze sowie wissentliche Falschaussagen vor dem Kongress vor. Cohen soll über Jahre hinweg aus "persönlicher Gier" gehandelt haben. Das Strafmaß gegen Cohen soll am Mittwoch verkündet werden.

Cohen hatte sich erst kürzlich schuldig bekannt, den Kongress über Kontakte nach Moskau und ein Immobilienprojekt Trumps in der russischen Hauptstadt belogen zu haben. Dabei ging es um den geplanten Bau eines Trump-Hochhauses in Moskau.

Neben der Staatsanwaltschaft legte auch Sonderermittler Robert Mueller einen Bericht über die Zusammenarbeit mit Cohen vor. Cohen habe "signifikante Anstrengungen" unternommen, um die Ermittlungen zu unterstützen, heißt es in dem Papier. Cohen habe zugegeben, über das Bauprojekt in Moskau zunächst gelogen zu habe. Ob er dabei Trump oder sich selbst schützen wollte, ist unklar.

Demokraten fordern Amtsenthebungsverfahren

Der Präsident selbst sah die Veröffentlichung als günstig für sich selbst. "Das wäscht den Präsidenten vollkommen rein", schrieb er auf Twitter. Seine Sprecherin Sarah Sanders sagte, die Dokumente im Fall Cohen würden nichts von Wert enthalten, das nicht schon bekannt war. "Herr Cohen hat wiederholt gelogen", betonte sie. Die Anklage habe darauf verwiesen, dass Cohen "kein Held" sei.

Bei den Demokraten regten sich dagegen erste Stimmen, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump forderten. Der kalifornische Kongressabgeordnete John Garamendi gehörte zu den ersten, die eine solche Forderung aussprachen.

Cohen soll auch über Versuche russischer Stellen berichtet haben, mit Trump und seinem Wahlkampflager in Kontakt zu kommen. Die Informationen Cohens seien "glaubhaft und wahrhaftig", urteilte Mueller. "Cohen versorgte das Büro des Sonderermittlers mit nützlichen Informationen über bestimmte geheime, auf Russland bezogene Dinge im Zentrum der Untersuchungen, die er durch seinen regelmäßigen Kontakt mit Firmenvertretern während des Wahlkampfs erhalten hatte", heißt es in dem Papier.



So habe Cohen etwa im November 2015 mit einem Russen gesprochen, der angeboten habe, ein politisches Zusammenwirken mit Russland auf Regierungsebene herzustellen. Dieser russische Staatsbürger habe Cohen wiederholt auch ein Treffen zwischen Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin vorgeschlagen. Dabei habe dieser Russe argumentiert, dass ein solches Treffen einen phänomenalen Effekt nicht nur auf politischer, sondern auch auf geschäftlicher Ebene haben könne. Damit habe er das Bauprojekt in Moskau gemeint.

Die Ermittler um Robert Mueller versuchen herauszufinden, ob Trump noch bis weit in den Wahlkampf hinein seine Geschäftsinteressen in Moskau weiterverfolgt hat und sich damit möglicherweise politisch erpressbar gemacht hat. Zur gleichen Zeit hat es nach Informationen der US-Geheimdienste massive Eingriffe aus Russland in die US-Wahlen gegeben.