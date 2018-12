Die Abstimmung über Mays Zukunft läuft fraktionsintern, nicht im gesamten Parlament. Dies liegt daran, dass die Ämter von Parteivorsitz und Regierungschef eng verknüpft sind. Rechtlich stimmen die Abgeordneten der konservativen Tories über den Parteivorsitz ab, faktisch wäre May im Fall einer Niederlage aber zugleich auch ihren Posten als Premierministerin los. Der oder die neue Parteivorsitzende würde dann auch Regierungschef oder Regierungschefin.

Brexit - Merkel hofft weiter auf einen geordneten EU-Austritt Die verbleibenden 27 EU-Staaten wollen nicht erneut über Brexit-Abkommen beraten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für einen geordneten Brexit werde hart gearbeitet. © Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Damit das Votum überhaupt stattfindet, mussten in einem ersten Schritt 15 Prozent der konservativen Unterhaus-Abgeordneten in einem Brief an den zuständigen Tory-Ausschuss, das sogenannte 1922-Komitee, die Abstimmung fordern. Diese mindestens 48 nötigen Anträge für ein solches Verfahren kamen zusammen, wie der Ausschussvorsitzende Graham Brady am Morgen bekannt gab.

Nun müssen die 315 Tory-Abgeordneten im Unterhaus darüber befinden, ob sie May im Amt halten wollen oder ihr das Vertrauen entziehen. Die geheime Abstimmung soll noch an diesem Mittwochabend zwischen 19 und 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Etwa eine Stunde später soll laut Brady das Ergebnis vorliegen.