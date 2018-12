Ein nordkoreanischer Soldat ist über die Grenze nach Südkorea geflohen. Er sei von südkoreanischen Truppen entdeckt worden, "als er die militärische Demarkationslinie überquerte", erklärte Südkoreas Generalstab. Der Soldat "befindet sich sicher in unserer Obhut", hieß es in einer Mitteilung. Er soll nun befragt werden, wie er genau in den Süden gelangt war.

Dass koreanische Soldaten die äußerst strikt bewachte Landesgrenze beider Staaten überwinden, kommt sehr selten vor. Im November vergangenen Jahres raste ein nordkoreanischer Soldat durch den Kugelhagel der Grenzposten mit einem Auto in den Nachbarstaat. 2012 lief ein weiterer unbemerkt durch das mit elektrischen Zäunen und Überwachungskameras gesicherte Gebiet. Oftmals kam es anschließend zu militärischen Zwischenfällen, was die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhte.

Mehr als 30.000 nordkoreanische Zivilisten waren in der Vergangenheit aus ihrem Heimatland geflüchtet. Die meisten von ihnen flüchteten über China, das mit Nordkorea eine Hunderte Kilometer lange Landesgrenze teilt. Grund für die Spannungen zwischen Seoul und Pjöngjang sind die zahlreichen Atom- und Raketentests Nordkoreas in den vergangenen Jahren.



Zuletzt hatten sich die Führungen der beiden Länder aber wieder angenähert. Erst am Freitag startete eine Mission zur Prüfung einer Wiederaufnahme von Eisenbahnverbindungen zwischen beiden Ländern. Zuvor waren bereits Minen, Militärbunker und andere Teile der Grenze beseitigt worden. Die Maßnahmen sind Teil eines Abkommens zum Abbau der militärischen Spannungen, das die Armeeführungen beider Staaten im September unterzeichnet hatten.