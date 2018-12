US-Präsident Donald Trump hat mit einem persönlichen Angriff auf Kritik seines früheren Außenministers Rex Tillerson reagiert. Tillerson sei "dumm wie ein Stein" und stinkfaul gewesen, schrieb Trump auf Twitter. Tillerson habe nicht die nötigen geistigen Fähigkeiten für seinen Posten gehabt. "Ich konnte ihn nicht schnell genug loswerden."



Mit Tillersons Nachfolger Mike Pompeo laufe es im Außenministerium besser, Pompeo mache einen großartigen Job. Trump hatte Tillerson Mitte März entlassen, nachdem er mit dem ehemaligen Exxon-Mobil-Chef öffentlich über Themen wie die Nordkorea-, Russland- und Iran-Politik aneinandergeraten war. Das Verhältnis war zudem dadurch belastet, dass Tillerson Trump privat einen Schwachkopf nannte.

Trumps Kritik auf Tillerson folgte auf einen seltenen öffentlichen Auftritt Tillersons im US-Sender CBS, in dem er seinen früheren Chef als "ziemlich undiszipliniert" beschrieb. Trump lese nicht gerne Akten und gehe bei vielen Themen nicht in die Details. Auf die Frage, wie das Verhältnis so außer Kontrolle geraten konnte, verwies Tillerson auf Versuche zur Mäßigung Trumps: "Ich musste ihm sagen, nun, Herr Präsident, ich verstehe, was Sie machen wollen, aber Sie können das so nicht tun. Das verstößt gegen das Gesetz." Das habe Trump sehr frustriert, sagte Tillerson.