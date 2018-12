Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz will einen schrittweisen Abbau der Russland-Sanktionen an ein politisches Weiterkommen in der Ostukraine knüpfen. Auf diese Weise solle wieder Bewegung in den festgefahrenen Friedensprozess kommen. Er habe sich schon als Außenminister dafür eingesetzt, so wie vom damaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen, den schrittweisen Abbau von Sanktionen an konrete Fortschritte in der Ostukraine zu knüpfen, sagte Kurz der Rheinischen Post.

Ein erster Schritt könne ein "echter Waffenstillstand in der Ostukraine" sein, sagte Kurz im Gespräch mit der Zeitung. Er kritisierte, es habe in den vergangenen Monaten "viel zu wenig Bewegung" in dem Konflikt gegeben. Auch die Regierung in der Ukraine müsse ihren ernsthaften Willen an einem Friedensprozess belegen, Kiew müsse ein ernsthaftes Interesse an Fortschritten haben.

Russland ist wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und des Konflikts in der Ostukraine seit 2014 mit Wirtschaftssanktionen der EU und den USA belegt. Anfang November verschärften die USA ihre Sanktionen noch einmal.

Ende November war es zu einer neuen Eskalation zwischen Moskau und Kiew gekommen, als die russische Küstenwache in der Meerenge von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe beschoss und aufbrachte. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden verletzt, 24 Besatzungsmitglieder wurden festgenommen. Kiew und seine westlichen Verbündeten verurteilten den russischen Angriff und forderten die Freilassung der Marinesoldaten.