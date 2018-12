Tausende Menschen haben in Serbien die vierte Woche in Folge gegen Präsident Aleksandar Vucic protestiert. Die Demonstranten zogen mit Transparenten mit Aufschriften wie "Genug der Lügen" durch das Zentrum von Belgrad, pfiffen und skandierten "Vucic Dieb!", während sie den Verkehr blockierten. Mehreren Augenzeugen zufolge sollen es etwa 20.000 Menschen gewesen sein.



Der Protest der Menschen richtet sich gegen die aus ihrer Sicht von der Regierung tolerierte Gewaltanwendung gegen Kritiker. Die Proteste entzündeten sich an einem brutalen Angriff auf einen Oppositionspolitiker im November. Regierungskritikern zufolge war der Angriff die Folge von Hetze, die von der Führung um Vucic gefördert werde.

Teilnehmer einer Kundgebung trugen Transparente mit Aufschriften wie "Ich werde nicht schweigen", "Ich bin nicht dumm" und "Warum kämpfen wir gegen alle benachbarten Länder". Zu den Kundgebungen rief ein Bündnis von Oppositionsparteien auf, dessen Palette von links bis ultra-rechts reicht.

Kritiker beklagen insgesamt eine starke Einschränkung demokratischer Freiheiten unter Vucic. Sie werfen dem Staatschef unter anderem die Kontrolle etablierter Medien vor. Er versuche Kritiker mundtot zu machen. Vucic hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die jüngsten Straßendemonstrationen gelten als bisher massivste Unmutsbekundungen gegen die serbische Regierung.



Viele Teilnehmer trugen Trillerpfeifen - wie bei den Massenprotesten in den 90er Jahren gegen den früheren serbischen Machthaber Slobodan Milosevic. Vucic hatte in den vergangenen Tagen erklärt, er sei "bereit, den demonstrierenden Bürger zuzuhören, jedoch nicht den Lügnern der Opposition". Vucic galt lange als extremer Nationalist. Inzwischen äußerte er den Wunsch, sein Land in die Europäische Union führen zu wollen.



Die Demonstrationen, die am 8. Dezember begonnen hatten, sind die ersten bedeutenden Proteste seit dem Frühjahr 2017, als nach dem Wahlsieg von Vucic tausende zumeist junge Serben auf die Straße gegangen waren.