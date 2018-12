Der Haushaltsstreit in den USA wird sich bis ins nächste Jahr hinziehen. Die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus teilte am Donnerstag mit, dass diese Woche keine Abstimmung mehr über ein Kompromisspaket geplant sei. Der US-Senat vertagte sich am Donnerstag nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn auf Montag, über das Haushaltsgesetz werde aber erst am 2. Januar wieder verhandelt, hieß es aus der Kongresskammer. Beide Seiten beharrten auf ihren Positionen.

Präsident Donald Trump fordert weiterhin fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten möchten zwar mehr Geld für den Grenzschutz bewilligen, lehnen Trumps Forderung nach einer Mauer jedoch ab.

"Haben die Demokraten endlich begriffen, dass wir verzweifelt Grenzsicherheit und eine Mauer brauchen?", twitterte der Präsident. Drogen, Menschenhändler, Bandenmitglieder und Kriminelle müssten ihm zufolge daran gehindert werden, in die USA zu kommen. Mit dem Mauerbau würde Trump eines seiner Versprechen aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2016 umsetzen.

Trump behauptet Regierungsbeamte seien Demokraten

Weil der US-Präsident auch keinen Übergangshaushalt akzeptieren will, stehen Teile der Regierungsbehörden seit Samstag ohne Geld da und haben daher geschlossen. Durch den teilweisen Shutdown befinden sich hunderttausende Beamte entweder im unbezahlten Urlaub oder müssen vorerst ohne Bezahlung weiterarbeiten, wenn ihre Tätigkeit unersetzlich ist. Betroffen sind die Ministerien für Heimatsicherheit, Verkehr, Inneres, Landwirtschaft, Justiz sowie das Außenministerium. Zudem wurden auch 52.000 Angestellte der Steuerbehörde IRS sowie fast die gesamte Belegschaft der Nasa und der Nationalparks beurlaubt.

Trump behauptete in einer Twitterbotschaft, die meisten vom Regierungsstillstand betroffenen Angestellten seien Demokraten. Der demokratische Senator Mark Warner wies auf die Unparteilichkeit der Beamten hin. "Das sind öffentliche Angestellte und der Präsident behandelt sie wie Pokerchips in einem seiner erfolglosen Casinos", sagte Warner.

Die Verhandlungen zwischen Weißen Haus und Demokraten laufen zwar weiter, doch die Chancen auf eine Einigung stehen schlecht. Das republikanisch kontrollierte Repräsentantenhaus will zunächst die Ergebnisse im Senat abwarten. Der Senat könnte einen Gesetzentwurf, der bereits vom Repräsentantenhaus gebilligt wurde, prüfen. Mit diesem würden Trumps Forderungen erfüllt. Damit diese Vorlage den Senat passieren kann, müssten ihr aber 60 der 100 Senatoren zustimmen. Die Republikaner mit ihrer nur knappen Mehrheit von 51 Stimmen müssten daher einige Demokraten davon überzeugen, sie zu unterstützen. Diese sind jedoch überwiegend gegen Trumps Prestigeprojekt und haben lediglich 1,3 Milliarden Dollar zur allgemeinen Grenzsicherung angeboten.

Ab 3. Januar kontrollieren die Demokraten das Repräsentantenhaus

Trump sagte zuletzt, er könne abwarten, bis die Finanzierung der Mauer stehe, ganz gleich wie lange es dauere. Die Blockade verschärft allerdings die Situation. Am 3. Januar konstituiert sich das im November gewählte Repräsentantenhaus, in dem dann die Demokraten die Mehrheit haben. Sie könnten einen neuen Haushalt beschließen – ohne Finanzierung von Trumps Mauer.

Sollte ein solches Gesetz Repräsentantenhaus und Senat passieren, würde es Trump zur Unterzeichnung vorgelegt. Ihm stünden dabei zwei Optionen zur Wahl: Er könnte seine Forderung nach voller Finanzierung der Mauer aufgeben und den Haushalt billigen oder sein Veto gegen das Gesetz einlegen und die Blockade der Bundesbehörden verlängern. Er trüge dann die Verantwortung für den Government Shutdown.

Der Kongress könnte Trumps Veto allerdings anfechten. Dies erfordert aber eine Zwei-Drittel-Zustimmung in beiden Kammern des Kongresses – also eine besonders hohe Hürde für die Parlamentarier.