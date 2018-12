Die Haushaltssperre in den USA wird nicht mehr vor Weihnachten aufgehoben. Der US-Senat hat seine Verhandlungen über eine Lösung des Haushalts-Streits vertagt. Der sogenannte Shutdown war in der Nacht zu Samstag in Kraft getreten, nachdem sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen Haushalt hatten einigen können.

Wegen der Haushaltssperre müssen Hunderttausende Regierungsbedienstete in den Zwangsurlaub gehen oder zunächst ohne Gehalt arbeiten, sofern ihre Tätigkeit als unverzichtbar gilt. Einige Ämter oder andere öffentliche Einrichtungen könnten vorübergehend schließen. Betroffen von der Haushaltssperre sind die Ministerien für Äußeres, Heimatschutz, Justiz und Landwirtschaft, die Bundessteuerbehörde IRS, die Nationalparkverwaltung und die Weltraumbehörde Nasa.

Hintergrund für die Eskalation ist ein Streit über die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. US-Präsident Donald Trump hatte sich geweigert, ein Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht auch Geld für das von ihm seit langem geforderte Projekt bereitgestellt wird. Der Präsident verlangte fünf Milliarden US-Dollar, im US-Kongress gab es dafür jedoch keine Mehrheit.

Chuck Schumer, der demokratische Fraktionschef im Senat, sagte, wenn Trump den von ihm verursachten Shutdown beenden wolle, müsse er sich von seiner Idee einer Mauer verabschieden. "Wir wollen eine effektive Grenzsicherung, keine Mauer", sagte Schumer.



Regierung auf längeren Shutdown vorbereitet

Im Falle einer Einigung im Haushaltsstreit würde aufgrund von Formalia dennoch weitere Zeit verstreichen. Sollten die Unterhändler aus Kongress und Weißem Haus einen Kompromiss finden, müssten Repräsentantenhaus und Senat die Gesetzesvorlage noch beschließen, wobei die Senatoren die Vorlage 24 Stunden vor der Abstimmung erhalten. Bei einer Zustimmung des Kongresses müsste Trump das Haushaltsgesetz unterzeichnen.

Aus Regierungskreisen hieß es, man hoffe darauf, dass der Shutdown "nur wenige Tage" andauern werde. Man sei allerdings auch vorbereitet, falls es länger dauern sollte. 2013 hatte ein Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten unter Ex-Präsident Barack Obama zu einem 16-tägigen Shutdown geführt. Unter Trump gab es bereits Anfang 2018 zwei kurze Haushaltssperren.