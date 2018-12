Im Gegensatz zu den USA will Frankreich seine Militärpräsenz in Syrien vorerst aufrechterhalten. "Der Kampf gegen den Terrorismus ist nicht beendet", sagte Europaministerin Nathalie Loiseau. Sie verwies auf den Anschlag in Straßburg mit fünf Toten vom 11. Dezember. Deshalb bleibe Frankreich vorerst weiter militärisch in Syrien engagiert.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly schrieb auf Twitter, die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sei "nicht von der Landkarte gelöscht". Sie müsse aber "endgültig militärisch besiegt" werden. Frankreich beteiligt sich mit seiner Luftwaffe und Artillerie an der internationalen Koalition gegen die IS-Miliz. Zudem sind Spezialkräfte zur Unterstützung kurdischer Kämpfer im Einsatz.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, der IS sei in Syrien "geschlagen". Die Regierung teilte daraufhin mit, der Rückzug der 2.000 US-Streitkräfte sei bereits eingeleitet.

Die Kurden in Syrien fürchten, dass in der Folge die Türkei die Angriffe gegen sie ausweitet. Sie warnten vor einer möglichen Massenflucht von IS-Anhängern, wenn diese bei Kämpfen aus kurdischen Gefängnissen freikämen. Das sagte Abdel Karim Umar, ein Sprecher des Militärbündnisses Syrische Demokratische Kräfte (SDF). Diese Kämpfer könnten für deren Heimatländer zu einem "großen Problem" werden. Er bestritt, dass es Pläne gebe, die IS-Anhänger absichtlich freizulassen. Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten SDF haben im Norden und Osten Syriens große Teile des ehemaligen IS-Herrschaftsgebiets eingenommen.

Die türkische Regierung sieht in der YPG einen syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie. Bislang ist die YPG in Syrien aber auch wichtigster Partner der USA im Kampf gegen den IS. Im Osten des Landes unterstützen Luftangriffe der USA eine Offensive auf eine der letzten IS-Bastionen Syriens.