Die USA bereiten nach übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien den Abzug ihrer Truppen aus Syrien vor. Das berichten unter anderem das Wall Street Journal und der Sender CNN. Die USA haben derzeit mehr als 2.000 Soldaten in Syrien stationiert, offiziell als Berater und Trainer der syrischen Oppositionstruppen.

Präsident Donald Trump habe die Entscheidung getroffen und das Verteidigungsministerium entsprechend angewiesen, berichtete CNN unter Berufung auf Quellen im Pentagon. Demnach sollen alle Truppen schnellstmöglich abgezogen werden. Dem Wall Street Journal zufolge wurden bereits Verbündete in der Region unterrichtet.

Trump selbst twitterte derweil: "Wir haben den IS in Syrien besiegt – der einzige Grund für mich, dort zu sein."

Schon im März dieses Jahres hatte der US-Präsident ein baldiges Ende des Syrien-Einsatzes angekündigt. Um Syrien sollten sich "andere kümmern", sagte Trump damals. Er rechtfertigte einen Rückzug auch damit, dass das von der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) ausgerufene Kalifat weitgehend besiegt sei.

Die USA unterstützen in Nordsyrien seit Jahren die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die wiederum von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) unterstützt werden. In der Türkei stößt die Militärhilfe für die Kurdenmiliz auf Kritik, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist, die seit 1984 einen Kampf gegen den türkischen Staat führt. Erst kürzlich kündigte die Türkei eine neue Offensive gegen die YPG an.