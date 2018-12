Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren bereitet ihre Kandidatur für die Präsidentschaft der USA vor. Sie habe in einer E-Mail an ihre Unterstützerinnen und Unterstützer mitgeteilt, ein Komitee zu gründen, mit dem sie Geld sammeln will, schrieb sie auf Twitter. Zuvor hatten die New York Times und die Washington Post darüber berichtet.



Warren vertritt seit 2013 den Bundesstaat Massachusetts im Senat. Zuvor war sie Juraprofessorin in Harvard.

Warren kritisierte wiederholt die Finanzbranche und ungezügelten Kapitalismus. In dem nun von ihr veröffentlichten Video fragt sie, warum es einigen hart arbeitenden Familien schlechter gehe als anderen. Diese Familien, so ihre Antwort, stürzten nicht in Schluchten, sondern liefen in Fallen. Die Mittelschicht werde angegriffen. "Milliardäre und große Firmen entschieden, dass sie selbst mehr vom Kuchen wollen und sie warben Politiker an, ihnen ein größeres Stück abzuschneiden." Warren sagt, sie wolle, dass Demokratie und Wirtschaft für alle funktionierten.

Warren hatte in der Vergangenheit behauptet, indigene Vorfahren zu haben. US-Präsident Donald Trump nannte sie deshalb Pocahontas. Die Ergebnisse eines DNA-Tests, die Warren veröffentlichte, zeigten, dass sie relativ wenig indigenes Erbgut hat, verglichen mit anderen weißen US-Amerikanern.



Die New York Times erwartet einen außergewöhnlich offenen Kampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, da die Demokraten ohne Führung seien und offensichtliche Spitzenkandidaten fehlten. Die Wahl findet im November 2020 statt, die Vorwahlen beginnen im Februar desselben Jahres.