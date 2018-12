USA - Mick Mulvaney wird Stabschef im Weißen Haus US-Präsident Donald Trump hat einen Interrimsstabschef ernannt: Der bisherige Haushaltsdirektor Mick Mulvaney soll diesen Posten zum neuen Jahr übernehmen. © Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Nach der Absage seines Wunschkandidaten Nick Ayers waren etliche Namen für die Nachfolge von John Kelly im Gespräch, nun hat sich der US-Präsident festgelegt: Donald Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Interimsstabschef im Weißen Haus machen. Die Kandidatensuche für den zentralen Posten im Weißen Haus gestaltet sich offenbar schwieriger als vermutet.

Mulvaney, ein ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter für den US-Bundesstaat South Carolina, gilt als äußerst konservativ und als Anhänger einer strengen Haushaltsdisziplin. Der 51-Jährige leitet bisher unter Trump das Amt für Haushaltswesen und Verwaltung. Er habe einen "außerordentlichen Job" in der Regierung gemacht, schrieb Trump auf Twitter. Zugleich lobte er Kellys Dienst und bezeichnete ihn als "großartigen Patrioten".



Vergangene Woche hatte der Präsident Kellys baldigen Abgang bekannt gegeben. Als wahrscheinlicher Nachfolger wurde zunächst Nick Ayers, der derzeitige Stabschef von Vizepräsident Mike Pence, gehandelt. Doch Ayers lehnte das Angebot ab und kündigte an, am Jahresende sein das Amt bei Pence abzugeben.

Auch der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, erteilte Trump eine Absage. In einer Mitteilung Christies an die New York Times hatte er geschrieben, es sei eine Ehre, dass Trump ihn für den Posten in Erwägung ziehe. "Allerdings habe ich dem Präsidenten gesagt, dass jetzt nicht die richtige Zeit für mich oder meine Familie ist, diese schwerwiegende Aufgabe zu übernehmen."