Der US-Sonderbeauftragte für die internationale Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Brett McGurk, hat seinen Posten aufgegeben. McGurk trete zum 31. Dezember zurück, sagte ein Vertreter des Außenministeriums in Washington. Medienberichten zufolge protestiert McGurk mit seinem Schritt gegen die abrupte Ankündigung von Präsident Donald Trump, US-Truppen aus Syrien abzuziehen.

McGurk hätte im Februar ohnehin aus dem Amt scheiden sollen. Mit seinem kurzfristig eingereichten Rücktritt zog er diesen Schritt vor. Laut dem US-Fernsehsender CBS informierte Mc Gurk bereits am Freitag US-Außenminister Mike Pompeo über seine Entscheidung.

McGurks Rücktritt folgt auf den von Verteidigungsminister James Mattis, der am Donnerstag ebenfalls seinen Rückzug angekündigt hatte. Auch Mattis nannte als einen Grund für seine Entscheidung die Einschätzung Trumps, der IS in Syrien sei besiegt.

Vor rund eineinhalb Wochen hatt McGurk es noch als unbesonnen bezeichnet, den Kampf gegen die Islamistenmiliz als beendet anzusehen. Es wäre unklug, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, hatte der Sonderbeauftragte gesagt.



McGurk von Obama ernannt

Der 45-jährige Diplomat war 2015 noch von Trumps Vorgänger Barak Obama zum Sonderbeauftragten für die internationale Anti-IS-Koaltion ernannt worden. Trump bestätigte ihn im Amt. Die USA hatten 2014 erstmals mit Luftangriffen in den syrischen Bürgerkrieg eingeriffen. 2015 wurden Truppen entsandt, um den US zu bekämpfen und syrische Rebellen für den Kampf gegen die Terrormiliz auszubilden.

Einziger militärischer Partner der USA in Syrien sind die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens, SDF. Die teilten am Donnerstag mit: "Der Krieg gegen den "Islamischen Staat" ist nicht beendet und die Gruppe ist nicht besiegt." Die US-Präsenz an der Seite der SDF schützt diese auch vor der Türkei, die die kurdische YPG-Miliz darin als terroristische, mit der PKK in der Türkei verbundene Gruppe betrachtet.