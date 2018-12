Betroffen sind neun von 15 Bundesbehörden, vom Heimatschutz über die NASA. Jede Behörde hat einen Notfallplan, in dem steht, was sie während eines Shutdowns weiterhin erledigen und was ruhen muss. Viele Ämter, Behörden, Museen und Nationalparks werden in Teilen geschlossen bleiben. Betroffen sind unter anderem die Steuerbehörde IRS, die Arbeit von Nationalparkwächtern, der Forstbehörde und die vieler Feuerwehrmänner. Für essenzielle Dinge, vor allem solche, die mit Sicherheit und Gesundheit zusammenhängen, sorgt hingegen die Regierung weiterhin: Zum Beispiel werden Luftsicherheitskontrollen weiter durchgeführt, das Militär und die Bundespolizei FBI arbeiten und Schecks für die Rente und das staatliche Gesundheitsprogramm werden weiter verschickt. Die genauen Auswirkungen sind noch nicht abzusehen. Was unter anderem daran liegt, dass die Regierung laut dem Nachrichtenportal Quartz bereits im Oktober 75 Prozent seiner Behörden und Ämter kernfinanziert habe.