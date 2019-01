Im Brexit-Streit setzt sich die Bundesregierung weiter für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU ein. Kanzlerin Merkel forderte von der britischen Regierung, dass sie schnell mehrheitsfähige Vorschläge macht. "Die Bundesregierung erwartet, dass die britische Regierung sich bald auf Vorschläge einigt, die von einer Mehrheit des Unterhauses unterstützt werden", teilte ein Regierungssprecher mit.



Die britische Premierministerin Theresa May hatte zuvor im britischen Parlament klar gemacht, dass sie bereit sei, noch einmal über die schwierige Irland-Frage zu verhandeln. Die sogenannte Backstop-Regelung, wie sie im Abkommen über den EU-Austritt festgelegt sei, treffe weiter auf Besorgnis im Parlament, sagte May. Sie wolle diese Woche Gespräche mit Abgeordneten führen, wie eine "größtmögliche Unterstützung" im Parlament erreicht werden könne. Anschließend wolle sie damit wieder zur EU gehen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält das für unzureichend. Mays Äußerungen entsprächen "sicherlich nicht dem, was wir, was in Europa unter dem Stichwort "Großbritannien muss erklären, was es will" erwartet worden ist", sagte Kramp-Karrenbaue am Rand des Neujahrsempfangs der Zeit in Berlin. Die Premierministerin setze nochmals "auf Verhandlungen, die für uns abgeschlossen sind".

Der Ball liege "nach wie vor im Feld der Briten", sagte die CDU-Chefin. "Das britische Parlament muss erklären, was es will. Es hat bisher nur erklärt, was es nicht will." Es liege aber im Interesse aller, "wenn es nicht zu der schlechtmöglichsten Variante kommt, und das wäre ein harter Brexit".



Kamp-Karrenbauer rief die Briten zusammen mit anderen Politikern und Wirtschaftsvertretern in der Londoner Times dazu auf, in der EU zu bleiben. Sie sagte, ihr sei wichtig gewesen "diesen Impuls, diese Freundschaftsbezeugung auch aus Deutschland nochmal zu senden".