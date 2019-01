Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hat die radikalislamischen Taliban zu direkten Friedensgesprächen mit seiner Regierung aufgerufen. Die Aufständischen sollten die "Forderung der Afghanen nach Frieden" erfüllen und "ernsthafte Verhandlungen mit der afghanischen Regierung aufnehmen", sagte Ghani in einer Fernsehansprache. Bisher verhandeln die Taliban ausschließlich mit den USA, die sie als dominierende Schutzmacht der Ghani-Regierung ansehen.

Einem US-Unterhändler zufolge haben sich die USA und die Taliban in den Gesprächen auf Grundzüge für einen Friedensvertrag geeinigt. "Wir haben einen Entwurf für einen Vertragsrahmen, der noch mit Details ausgefüllt werden muss, ehe er zu einem Abkommen werden kann", sagte der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad der New York Times. Demnach verpflichteten sich die Taliban darin, alles zu tun, um Afghanistan nicht zu einem Zufluchtsort für internationale Extremisten werden zu lassen. Das Rahmenabkommen könne zu einem vollständigen US-Truppenabzug, einem Waffenstillstand und direkten Verhandlungen der Taliban mit der afghanischen Regierung führen. Die Taliban bestätigten die Annäherung bisher nicht.

Die USA bemühen sich seit Juli 2108 darum, den Konflikt in Afghanistan über Verhandlungen zu lösen. Am Samstag hatte eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern der Taliban und der USA geendet. Beide Seiten sprachen anschließend von Fortschritten.

Taliban fordern Abzug der US-Truppen

Die New York Times berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, die Taliban hätten um Zeit gebeten, um sich mit ihrer Führung zu beraten. Demnach gehe es dabei um die Forderung der USA, dass die Aufständischen mit der afghanischen Regierung verhandelten und sich zu einem Waffenstillstand als Teil eines Friedensabkommens bereit erklärten.

Die USA strebten zudem "selbstverständlich keine ständige militärische Präsenz in Afghanistan" an, hieß es weiter. Das Land stünde zum Abzug ausländischer Truppen nach 17 Jahren Krieg. Die Taliban hatten nach der jüngsten Verhandlungsrunde betont, solange der Abzug der internationalen Truppen nicht geklärt sei, seien Fortschritte in anderen Fragen unmöglich. Derzeit sind noch etwa 14.000 US-Soldaten am Hindukusch stationiert.

Der afghanische Präsident bekräftigte in seiner Rede, kein Afghane habe Interesse daran, das ausländische Truppen langfristig im Land blieben. "Wir wollen Frieden", sagte Ghani. "Wir wollen ihn schnell, aber wir wollen ihn mit einem Plan." Die Opfer des 17-jährigen Konflikts dürften dabei nicht vergessen werden, und die Verhandlungen müssten von Afghanen geführt werden.