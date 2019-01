Stephen Kinnock, Mitglied der britischen Labour Party, sitzt seit 2015 im britischen Unterhaus. Im Parlament muss er an diesem Abend über das von Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Kinnock, dessen Vater als Vizepräsident für die EU-Kommission arbeitete, spricht kurz vor der historischen Entscheidung darüber, wie er abstimmen wird.

ZEIT ONLINE: Herr Kinnock, eine leichte Frage zu Beginn: Was wird heute Abend im House of Commons hier im Westminster Palace passieren?

Stephen Kinnock: Jeder weiß, dass Mays Deal tot ist. Die Premierministerin wird ihr Vorhaben nicht durch das Parlament bekommen. Laut Verfahrensregeln muss sie dann am kommenden Montag mit einem neuen Vorschlag hier im Parlament vorsprechen.

ZEIT ONLINE: Wissen Sie schon, wie Sie abstimmen werden?

Stephen Kinnock Der Labour-Politiker Stephen Kinnock sitzt seit 2015 im britischen Unterhaus.

Kinnock: Ich werde gegen Mays Deal stimmen. Mit dem von ihr ausgehandelten Plan würde Großbritannien Milliarden an Einnahmen verlieren, jedes Jahr. Das kann ich nicht unterstützen.

ZEIT ONLINE: Sie und die anderen 639 Abgeordneten haben eine enorme Verantwortung. Wenn Sie mit Nein stimmen, riskieren Sie eine Fortführung des Chaos im Vereinigten Königreich. Haben Sie keine Angst vor den Konsequenzen?

Kinnock: 52 Prozent der Bevölkerung haben vor zweieinhalb Jahren für Leave gestimmt. Das müssen wir tatsächlich akzeptieren. Aber ich als Abgeordneter muss deswegen nicht einem Plan zustimmen, der das Chaos nur verlängern würde. Wir müssen den Austrittswunsch der Bevölkerung respektieren, aber es braucht eine neue Lösung, einen Kompromiss. Deswegen habe ich gemeinsam mit Abgeordneten anderer Parteien ein anderes Modell erarbeitet. Wir nennen es Common Market 2.0.

ZEIT ONLINE: Sie meinen das Norwegen-plus-Modell, nach dem Großbritannien die EU verlassen soll, aber wie Norwegen Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Schengenraumes bleibt?

Kinnock: Ich glaube, etwa 200 Abgeordnete der Konservativen Partei und 150 Abgeordnete meiner Labour-Partei würden so einem Modell zustimmen. Es wäre ein Kompromiss zwischen den englischen Nationalisten, die einen harten Brexit wollen, und den Menschen, die am liebsten in der EU bleiben würden.

ZEIT ONLINE: Würden Sie das nicht auch am liebsten? Ihr Vater hat für die EU-Kommission gearbeitet.

Kinnock: Ich habe in Belgien meinen Masterabschluss gemacht, meine Töchter sind im Herzen der EU geboren, und ich habe beim Volksentscheid gegen den Brexit gestimmt. Ich bin Europäer. Aber jetzt müssen wir das Votum der Bürger respektieren. Unsere Gesellschaft ist schon jetzt zu gespalten, um ein neues Referendum auszuhalten. Eine weitere Eskalation hält das Land nicht aus. Deswegen werbe ich für unseren Kompromissvorschlag.