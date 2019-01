: Mehr als einen Monat später als geplant stimmen die Abgeordneten des britischen Parlaments über den EU-Austrittsvertrag ab, den Theresa Mays Regierung und die EU monatelang verhandelt haben. Die Abstimmung ist so bedeutend, dass britische Medien sie nur noch "" nennen,Für 16.30 Uhr deutscher Zeit ist die Regierungserklärung Mays zur letzten Parlamentsdebatte dazu angesetzt,. Mit dem Ergebnis ist möglicherweise gegen 21.15 Uhr zu rechnen. Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, will zunächst über vier Änderungsanträge abstimmen lassen.Damit der Austrittsvertrag zum offiziellen Austrittstermin am 29. März in Kraft treten kann, benötigt May eine einfache Mehrheit. Das wären derzeit. Dass sie die erreicht, daran glaubt kaum jemand im politischen London.– sowohl in der Opposition als auch in den eigenen Reihen.Zur Erinnerung: Aus Angst vor einem Scheitern hatte May Anfang Dezember die; daraufhin versuchten die Hardliner ihrer Partei, sie mit einemzu stürzen. May überstand das Votum und versprach, in puncto Backstop "rechtliche und politische Absicherungen" von der EU anzustreben.Zurück kam lediglich ein PDF ), der die bereits verhandelte Position rhetorisch herunterspielt. Die Hardliner konnte er nicht besänftigen. Tusk und Juncker hätten teilte Nigel Dodds mit , Fraktionschef der nordirischen DUP. "Nichts ist neu. Nichts hat sich verändert", schrieb Dodds. Mays Minderheitsregierung ist auf die DUP angewiesen; die Partei will gegen das Abkommen stimmen.Wie die politischen Lager zum Austrittsvertrag stehen und was bei einem Nein im Parlament passieren würde, können Sie in unserem FAQ nachlesen.