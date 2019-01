Großbritannien und die EU haben sich auf einen rechtlich bindenden Austrittsvertrag geeinigt, der eine Übergangsfrist bis 2021 vorsieht. Währenddessen bleibt auf beiden Seiten zunächst einmal alles so, wie es ist. Die Frist kann einmalig bis zu zwei Jahre verlängert werden. Diese maximal vier Jahre sollen genutzt werden, damit Großbritannien und die EU ein Handelsabkommen vereinbaren, das die dauerhafte Beziehung beider Seiten regelt. In einer Erklärung, die aber nicht rechtlich bindend ist, haben sich beide Parteien für dieses Abkommen ausgesprochen.



Nach Ende der Übergangsfrist soll eine Notlösung in Kraft treten, der sogenannte Backstop, wenn bis dahin noch kein neues Freihandelsabkommen steht – was sehr wahrscheinlich ist. Während des Backstop sollen Großbritannien und die EU einen einheitlichen Zollverbund bilden, sodass es auf beiden Seiten keine Zölle, keine Handelsquoten und keine Grenzkontrollen hinsichtlich der Herkunft der Ware notwendig sind. Damit an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland auch auf Qualitätskontrollen und Veterinärkontrollen verzichtet werden kann, soll Nordirland entsprechende EU-Vorschriften weiter einhalten, quasi also "Mitglied" des EU-Binnenmarktes für Güter bleiben. Vor allem die nordirische DUP lehnt diese Regelung ab und machte den Backstop zum wichtigsten Streitpunkt um den Brexit.

Großbritannien sagt in dem Austrittsvertrag außerdem zu, für finanzielle Pflichten aus der Zeit seiner EU-Mitgliedschaft einzustehen. Dabei geht es um etwa 42 Milliarden Euro. Außerdem dürfen EU-Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien sowie Britinnen und Briten in der EU laut dem Vertrag dauerhaft im jeweils anderen Land leben und arbeiten. Voraussetzung ist, dass sie mindestens seit fünf Jahren im jeweiligen Land wohnen und eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung beantragen.