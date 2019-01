Als weiteren Punkt führt May die EU-Bürger an, die in Großbritannien leben, und jene britischen Bürger, die in der EU leben. May kündigte an, dass sich für die EU-Bürger in Großbritannien nichts ändern würde und sie auch im Falle eines No Deals zu den gleichen Bedingungen in Großbritannien leben dürften.



Die Gebühr von 65 Pfund, die für EU-Bürger bei einem Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung fällig wird, werde gestrichen.