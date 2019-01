In der Republik Irland verfolgt man die Entwicklung in London natürlich besonders aufmerksam. Schließlich wird mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU die innerirische Grenze wieder bedeutsamer – weil Nordirland als Teil des Königreichs nicht mehr in der EU sein wird, die Republik Irland aber schon.

Darum ist auf der Insel die Sorge vor einem ungeregelten Brexit besonders groß. Doch auch in Dublin kann man nach dem Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Deal nur abwarten. "Es wird noch so viel passieren in Westminster in den nächsten Tagen, bevor deutlich wird, was Großbritannien will", sagte Irlands Außenminister Simon Coveney dem Sender RTÉ. Für die Regierungen der EU sei es deshalb schwierig, hilfreich zu reagieren. "Wir müssen diese Woche die Nerven behalten."

Coveney geht davon aus, dass Großbritanniens Premierministerin Theresa May das für heute Abend angekündigte Misstrauensvotum im Parlament übersteht. Coveney betonte zugleich, die EU sei "nicht in der Stimmung", die Bedingungen für den Austritt der Briten nachzuverhandeln.



Ein entscheidender Punkt für viele Brexiteers, die im britischen Parlament den Deal ablehnten, ist just die Regelung für Irland. Nach dem EU-Austritt muss in einer Übergangsphase bis 2022 ein gemeinsames Handelsabkommen geschlossen werden, damit auch künftig an der historisch sensiblen Grenze zwischen Nordirland und Irland nicht wieder Schlagbäume und Grenzzäune stehen und Waren und Personen streng kontrolliert werden.



Schaffen es EU und Großbritannien in der genannten Frist aber nicht, ein solches Handelsabkommen zu schließen, dann träte die sogenannte Backstop-Regel in Kraft: Dann bliebe ganz Großbritannien in einer Zollunion mit der Europäischen Union, Nordirland zusätzlich im europäischen Binnenmarkt. Das würde den freien Waren- und Personenverkehr sichern.



Der Backstop wäre unbefristet und gälte solange, wie es kein gemeinsames Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien gibt. Er kann nicht von einer Seite aufgekündigt werden. Brexiteers fürchten, dass Großbritannien damit womöglich dauerhaft in der EU-Zollunion feststeckt – was dem gewünschten Brexit widerspräche.