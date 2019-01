Das Parlament verlangt von May, dass sie innerhalb von drei Tagen erklärt, wie sie weitermachen will. Wenn sie im Parlament nur eine Mehrheit findet, die weitere Gespräche oder sogar Verhandlungen mit der EU erfordert, wird sie sich wohl als Erstes mehr Zeit für ihr Vorhaben sichern müssen – egal wie dieses aussieht. Hohe EU-Beamte rechnen laut Guardian und Deutscher Presse-Agentur damit, dass May einen Antrag auf Fristverlängerung stellt, den Brexit also um eine bestimmte Zeit aufschieben will.

Eine Fristverlängerung bliebe auch eine realistische Option, wenn Theresa May zurücktritt oder durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird. Denn entweder wählt die Konservative Partei einen Nachfolger, der erneut mit der EU verhandeln will, oder es gibt Neuwahlen. Die brauchen Vorbereitungszeit. Und ein neuer Premierminister, der auf diese Weise an die Macht käme, würde ebenfalls Zeit zum Nachverhandeln benötigen. Dabei dürfte es vor allem um die Frage des Notfallplans für die irisch-nordirische Grenze gehen, den sogenannten Backstop.

Das bisherige Abkommen sieht vor, dass Großbritannien mit der EU-Zollunion eine neue Zollunion bildet und Nordirland quasi im EU-Binnenmarkt bleiben sollen, bis ein Freihandelsabkommen mit der EU beschlossen ist, damit es nicht zu Kontrollen an der inneririschen Grenze kommt. Mays Gegner kritisieren, dass ihr Land wegen dieser Regelung für lange Zeit EU-Gesetze befolgen muss, ohne über sie mitentscheiden zu können.

May und die EU könnten diese Kritik ausräumen, wenn sie die Dauer des Backstops von Vornherein zeitlich befristeten. Seit Monaten schon versucht May, die EU davon zu überzeugen. Dann verließe Großbritannien zum Beispiel vier Jahre nach dem Austritt aus der EU automatisch auch die Zollunion und Nordirland den Binnenmarkt. Ein noch größeres Zugeständnis der EU wäre, wenn man dem Vereinigten Königreich das einseitige Recht einräumte, den Backstop zu einem beliebigen Zeitpunkt zu beenden - was die EU bislang kategorisch ablehnt. Eine dritte Option wäre, den Britinnen und Briten gewisse Mitspracherechte in der Handelspolitik einzuräumen, solange sie Mitglied der Zollunion sind. Womöglich würden diese Änderungen einige Abgeordnete im britischen Parlament überzeugen, dem Austrittsabkommen doch noch zuzustimmen – und so einen harten Brexit verhindern. Allerdings gibt sich die EU bislang hart: Aus ihrer Sicht ist der sogenannte Backstop nur sinnvoll, wenn er zeitlich nicht befristet ist – da sonst erneut ein Austritt ohne Abkommen droht. Die EU hat allerdings ebenfalls kein Interesse an einem harten Brexit, da er auch die europäische Wirtschaft treffen würde.