Am 23. Juni 2016 stimmten die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der Europäischen Union. Am heutigen Dienstag entscheidet das britische Unterhaus über den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsvertrag mit der EU. Alle Entwicklungen zur Brexit-Entscheidung lesen Sie in unserem Liveblog.