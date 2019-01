Theresa May bleibt britische Premierministerin. In der Abstimmung im britischen Parlament stimmten 306 Abgeordnete für den Misstrauensantrag der Opposition, 325 dagegen. Damit ist er gescheitert. Alle Entwicklungen können Sie im Liveblog verfolgen.

Die Premierministerin sagte nach der Abstimmung, nun müsse beim Brexit ein Weg gefunden werden, hinter dem auch das Parlament stehe. Dazu will sie sich noch am Abend mit den verschiedenen Parteichefs treffen. "Ich glaube, dass alle in diesem Haus sich dazu verpflichtet fühlen, die EU zu verlassen," sagte May. Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte die Regierung auf, klarzustellen, dass es keinen ungeregelten Brexit geben wird.

Vor dem Misstrauensvotum hatte May im Parlament noch einmal um Unterstützung für ihre Regierung geworben – und hatte damit offenbar Erfolg. Neuwahlen "wären das Schlechteste, was wir tun können", hatte die Premierministerin gesagt. Sie würden den Brexit-Prozess verzögern, das Land weiter spalten und zu Chaos führen. Oppositionsführer Corbyn hatte May vor der Abstimmung zum Rücktritt aufgefordert. Ihre Regierung habe das Vertrauen und die Unterstützung des Parlaments verloren, sagte der Labour-Chef.



Die Opposition hatte das Misstrauensvotum am Dienstagabend beantragt, nachdem May keine Mehrheit für die von ihr ausgehandelten Konditionen für einen EU-Austritt Großbritanniens bekommen hatte.



May will nun am Montag einen Plan B vorlegen, wie es mit dem Brexit weitergehen soll. Grundsätzlich sind dabei mehrere Varianten möglich: Die Premierministerin könnte versuchen, weitere Zugeständnisse von der EU zu erreichen und das neue Austrittsabkommen dann wieder dem Parlament zur Abstimmung vorlegen. Denkbar ist auch ein Austritt zu einem späteren Datum – oder ein ungeordneter Brexit am 29. März.