Der inhaftierte Automanager Carlos Ghosn hat anlässlich einer kurzen Anhörung vor Gericht in Tokio seine Unschuld beteuert. Er werde "zu Unrecht beschuldigt", hieß es in einer schriftlichen Erklärung des 64-Jährigen. Seine Inhaftierung bezeichnete er als "ungerechtfertigt". In der für die Anhörung vorbereiteten Stellungnahme erklärte Ghosn, er habe "legal und mit dem Wissen und der Zustimmung" der zuständigen Unternehmensgremien gehandelt.

Ghosn erschien in Handschellen vor Gericht. Der Vorsitzende Richter sagte, dass es in Anbetracht der Aussagen involvierter Personen sowie von Ghosn selbst möglich sei, dass Nissan Schaden zugefügt worden sei. Das Gericht hält die Untersuchungshaft für notwendig, um zu verhindern, dass Beweise gegen Ghosn vernichtet oder verfälscht werden könnten. Zudem bestehe Fluchtgefahr.



Ghosn sagte, ihm liege Nissan am Herzen. 20 Jahre lang habe er mit Hingabe dafür gearbeitet, den Konzern wieder aufzubauen. Er hatte die öffentliche Anhörung beantragt, um den konkreten Grund für seine Inhaftierung zu erfahren und Stellung nehmen zu können. Nach Angaben seines Sohnes Anthony sollte er dafür zehn Minuten Zeit bekommen.



Der ehemalige Manager war am 19. November festgenommen worden. Er wird verdächtigt, in Japan jahrelang ein zu niedriges Einkommen deklariert und sich an Firmenkapital des Autobauers Nissan bereichert zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft Ghosn zudem vor, persönliche Verluste bei Investitionen auf Nissan übertragen zu haben. Nissan sowie auch Mitsubishi setzten Ghosn nach seiner Festnahme als Verwaltungsratsvorsitzenden ab. Bei Renault ist er weiterhin CEO.