Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un absolviert nach Angaben von Staatsmedien einen mehrtägigen Besuch in China. Kim halte sich bis Donnerstag auf Einladung von Chinas Präsident Xi Jinping im Nachbarland auf, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit. Er sei am Montagnachmittag mit seiner Frau Ri Sol Ju und einigen ranghohen Beamten abgereist.

Berichte über einen Sonderzug aus Nordkorea hatten zuvor Spekulationen über einen China-Besuch des nordkoreanischen Machthabers ausgelöst. Der Zug hatte nach Angaben einer südkoreanischen Nachrichtenagentur am Montag die Grenze zu China passiert. Nordkoreanische und US-Vertreter hatten sich zuvor vermutlich in Vietnam getroffen, um über den Ort für einen zweiten Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu sprechen.



China ist der wichtigste Verbündete Nordkoreas. Kim besuchte den mächtigen Nachbarn im vergangenen Jahr dreimal, um sich mit Staatschef Xi zu treffen. Keine der Reisen war im Vorfeld angekündigt worden. Der erste Besuch im März war bekannt geworden, nachdem der gepanzerte Zug Kims in Peking gesichtet worden war. Es war seine erste Auslandsreise, seit er 2011 an die Macht gekommen war.

Bei diesem neuen Treffen könnten sich beide Staatsmänner über das in Kürze geplante zweite Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump abstimmen. Über den Ort wird noch verhandelt, sagte Trump am Sonntag vor Journalisten in Washington: "Es wird möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft verkündet." Der Dialog mit Nordkorea laufe gut, versicherte Trump. Auch der Termin stehe jedoch noch nicht fest.

Bei ihrem historischen ersten Gipfel im vergangenen Juni in Singapur hatten sich US-Präsident Trump und Kim auf das Ziel einer atomaren Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel geeinigt. Doch konkrete Zusagen und Pläne blieben bisher aus.